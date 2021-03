Brad y Angelina se separaron en 2016, y desde entonces han mantenido una guerra por sus hijos

La actriz no quiere ver a su ex ni en pintura, ni tampoco los regalos que le hizo. Por eso vende un cuadro ¡por 11 millones de dólares!

Divorciarse, aunque sea de mutuo acuerdo, nunca es algo fácil, pero si encima es por las malas, como lo hicieron Brad Pitt y Angelina Jolie, mucho peor. La pareja no ha escondido su guerra abierta por el reparto de sus bienes y propiedades, y en especial por la custodia de sus hijos, pero ahora parece que las aguas vuelven a su cauce... aunque con pequeñas pullitas del uno al otro, porque Angelina le ha hecho una 'guarrada' al actor ¡al querer vender uno de los regalos que le hizo antes de casarse!

Brad tuvo la gentileza de obsequiar a su amada con un rarísimo cuadro pintado por el ya fallecido político inglés Winston Churchill, cuyo uno de sus hobbies era la pintura. El cuadro en cuestión se llama 'Torre de la mezquita Kutubía', y la actriz de 'Maléfica' lo ha puesto a la venta en la casa de subastas Christie's por -agarraos los machos- ¡11 millones y medio de dólares!

El cuadro en cuestión tiene un valor bastante inferior, unos 3 millones y medio, pero claro, la actriz, que de tonta no tiene un pelo, lo ha vendido como parte de su colección privada, que eso siempre revaloriza, pero es que además la pintura en cuestión tiene su historia: pintado en 1943, fue un regalo de Churchill al presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt cuando ambos, junto a otros dirigentes, se reunieron en Marrakech (cuya mezquita inspiró el cuadro) para la Conferencia de Casablanca, donde debían llegar a una estrategia común para frenar a los nazis en la II Guerra Mundial.

Cuando Roosevelt falleció, uno de sus hijos se lo vendió a un cineasta en los años 60, para después acabar en las manos de un coleccionista de arte al que Brad se lo compró en 2011. Tres años después, la pareja se casó; dos años después de la boda se divorciaron, y ahora, cinco años después, Jolie ha decidido que ese cuadro pase a otra ilustre familia...

