Alec Baldwin e Hilaria Thomas han tenido otro bebé sólo 6 meses después de tener al quinto

La pareja podría haber contratado un proceso de gestación subrogada

Si hay una cosa que les gusta a Alec Baldwin y su mujer, Hilaria Thomas, es tener hijos. Les vuelve locos, y es que ya van ¡por el sexto! ¿Cómo puede ser, si sólo hace 6 meses que daban la bienvenida al quinto, al que llamaron Eduardo Pau Lucas, y que llegaba al mundo el pasado 8 de septiembre de 2020? Pues sólo hay dos opciones: o nos mintieron con la fecha de su nacimiento (cosa que nos parecería una tontería), o han hecho uso de un vientre de alquiler.

La pareja no ha confirmado ni desmentido nada, pero es que con la llegada de Lucía, la sexta en aterrizar en la prole, no nos salían las cuentas: Hilaria dio a luz el 8 de septiembre y este mes de marzo han dado la bienvenida a otro bebé... así que era cuestión de tiempo que en los medios estadounidenses saliera alguien hablando y confirmando que, efectivamente, Lucía ha llegado a través de la gestación subrogada.

Este debe de ser un tema bastante peliagudo para la familia (cosa que no entendemos), porque cuando un fan interrogó al actor en los comentarios de su post de Instagram en la que presentaba a su nueva hija, éste fue tajante: "Deberías cerrar la boca y preocuparte de tus propios asuntos". ¡Qué humos!

Para Alec e Hilaria, el camino hasta conformar su numerosa familia no ha sido fácil: en 2019 ambos esperaban al que iba a ser su quinto hijo, pero meses después de quedarse embarazada, en noviembre de ese año sufría un aborto que les dejaba destrozados. A pesar de ello, tan sólo y mes después volvían a la carga para intentar tener a su quinto hijo, pero lo que pasó probablemente es que quisieron asegurar sus posibilidades con un vientre de alquiler mientras lo intentaban de forma natural... y al final ella se quedó embarazada y el bebé de la madre gestante siguió adelante... ¡y ahora tienen 6 preciosos hijos!

