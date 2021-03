Desde que entraron en 'La isla de las tentaciones', Marta Peñate y Lester Duque no han dejado de discutir. Durante el concurso, ambos terminaron cayendo en la tentación y dieron por terminada su relación de 11 años. Ahora, la ex pareja tiene que volver a convivir juntas en 'Solos', una situación que ha provocado que acerquen posturas y terminen limando asperezas. ¿Podrán terminar teniendo una relación cordial? Ellos mismos lo aclaran a través de 'Mtmad'.

Tanto Marta como Lester están de acuerdo en que quieren dejar de discutir cada vez que se ven. Ambos han confesado que ahora se llevan bien. "Incluso mejor que cuando estábamos juntos", ha reconocido el ex concursante de 'LIDLT'. Una situación que esperan que siga manteniéndose así. "Creo que los dos queremos solucionar las cosas, todo lo que no solucionamos después de nuestro paso por el reality", ha explicado Marta.

Marta Peñate ha recalcado que ella se sintió muy dolida por cómo le trató Lester los meses antes de entrar en 'LIDLT'. "Te puse los cuernos en forma de karma, me llevaste calentita a la isla", le ha recriminado. Sin embargo, Lester sigue defendiendo que él nunca le trató tan mal como dice. Un punto en el que parecen no ponerse de acuerdo.

En el asunto en el que sí que coinciden es en que ambos están mejor el uno sin el otro. "Lo dos hemos cambiado, creo que hemos hecho bien al dejarlo", ha reconocido la joven. Una reflexión a la que también ha llegado Lester. De momento, ambos han decidido enterrar el hacha de guerra e incluso Marta le ha mostrado a su ex pareja su deseo de que sea feliz con Patri y con el hijo que están esperando. ¿Durará la paz entre ellos?

