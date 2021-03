Mila Ximénez sigue su lucha contra el cáncer. Después de un mes ausente, la periodista regresó al plató de 'Sálvame' con una actitud muy serena y sin ganas de esconder la gravedad de su enfermedad. En el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, te contamos cómo la colaboradora, de la que ya sabemos qué le depara el futuro según los astros, reconoció que estas últimas sesiones de quimio le han dejado sin fuerzas y ha hecho que se haya replanteado seriamente cómo enfrentarse a su enfermedad.

"Se ha complicado una de las zonas, se ha disparado. Dentro de dos semanas me hacen un tac, escucharé a mi doctora y tomaré una decisión. O la decisión de continuar o de no querer vivir así. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. No es vida. Tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarme" confesó emocionada a sus compañeros de programa.

"Los 70 es una edad muy elegante para morir. Estoy preparada"

Jorge Javier intentó animarla diciéndole que tenía que centrarse en el día a día, pero Mila, que confesó el pasado junio que tenía cáncer de pulmón, demostró tener las cosas muy claras. "Soy una persona que me gusta vivir, pero con calidad de vida. Si me dicen que no saben si los tratamientos van a funcionar, paro. No voy a continuar. Lo que dure. Quiero morir bien. Mi familia se pone de los nervios, pero si esto me dura dos años, los 70 es una edad muy elegante para morir. Estoy preparada", reconoció.

La sevillana, de 68, está haciendo lo impensable para no perder el pelo. "Estoy con un tratamiento durísimo, es un gorro a seis grados bajo cero durante cinco horas y media. Solamente para intentar que no se vaya del todo porque tengo el cabello muy debilitado. No puedo peinarme ni pasarme un cepillo", explicó. ¡Mucho ánimo, Mila!

