La llegada de la pandemia, y la consecuente cuarentena, supuso que mucha gente se atreviera a experimentar con el pelo, ya que apenas nadie les iba a ver por no poder salir de casa, pero parece que esa tendencia de innovar y elegir peinados algo más atrevidos se ha instalado, y la última en subirse a este carro ha sido Anita Matamoros. La hija del colaborador televisivo ha decidido apostar por un nuevo look de cara a la primavera, y lo cierto es que no le queda nada mal... pero original, lo que es original, no es.

La influencer ha decidido "inspirarse" (que es un eufemismo para decir 'copiado tal cual') en la cantante Aitana Ocaña. La artista lució este pelo por primera vez el pasado agosto, y desde entonces han sido muchas las chicas que han seguido su estela, pero no ha sido hasta marzo que Anita se ha atrevido a darle un giro de 180 grados a su cabellera.

Anita ha pasado por casi todos los tonos y tipos de peinado, porque, como ella misma dice, es "un culo inquieto con el pelo". Sin embargo, tampoco ha arriesgado demasiado, porque ha preferido mantener su pelo rubio y decolorar la zona de la nuca a un tono platino, lo que hace que la diferencia de tonos a lo 'Cruella de Vil' no sea tan acusada como la de Aitana con su 'castaño-platino'. Eso sí, también hay que decir que Aitana ya ha vuelto a su tono natural mientras ha anunciado que vuelve al estudio tras superar el COVID. ¿Qué opináis? A nosotros, desde luego, nos parece que le queda estupendo, y es que Anita ha demostrado poder defender cualquier estilo sin problema. ¿Quién será la siguiente que se sume a esta tendencia?

