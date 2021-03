No es fácil pasar por una enfermedad, pero cuando un problema está a punto de costarte la vida de un momento para otro y te salvas, realmente es como si volvieras a nacer. Así lo reconoce Dolores Aveiro, la madre del futbolista Cristiano Ronaldo, que hace justo un año, en marzo de 2020, un ictus casi le cuesta la vida. Poco después habló de aquella experiencia, pero ha sido ahora, un año después cuando ha hablado largo y tendido de lo que sintió en aquella camilla de hospital.

Hoy hace un año vi mi vida casi correr entre mis dedos, y por suerte logré aferrarme a una luz, una luz que me tiraba hacia arriba, una luz que insistía obstinadamente en que era solo un obstáculo más que sobrepasar, otra historia de superación para contar en mi vida. Otro entre tantos... Nunca hablé abiertamente de lo que realmente pasó. Solamente porque me recuperé casi al 100% la gente piensa que no pasó nada, o que el susto que les di a mis hijos y a los que de verdad me aman fue pequeño", ha empezado contando la propia dolores en su cuenta de Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Nunca quise hacerme la víctima. Hablo en mi historias de superación con orgullo para que no hagan sentir lástima. Sé que hay millones de historias iguales o peores que la mía, pero cada uno conoce su dolor", relata junto a una foto de su recuperación, cuando pudo empezar a volver a andar sólo 12 días después del ictus.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dolores ha querido recordar cómo despertó una habitación rodeada de cables, de máquinas... pero lo más importante, rodeada de sus seres queridos, que no la dejaron sola en ningún momento, y eso, además de su supervivencia, es lo que más agradece en la vida, especialmente la mirada de su nieto mayor, con sus grandes ojos mirándola fijamente cuando se despertaba. La madre de Cristiano Ronaldo no pudo entonces reprimir sus lágrimas, y tampoco ahora un año después recordando que estuvo a punto de morir, pero el destino, sin embargo, quiso darle otra oportunidad.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io