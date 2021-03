Lucía podría aprovechar su hoguera de confrontación con Manuel para marcharse de la isla

Lucía ha llegado a un punto de 'no retorno' en 'La isla de las tentaciones' en que ya sólo puede huir hacia adelante, y eso podría acabar ¡en un abandono! La gaditana llegó con toda la ilusión al reality esperando descubrir que su novio es un galán que la respetaría en todo momento, pero poco tardaría Manuel en, como él mismo dice, sacar su 'verdader0 yo' y liarse con dos chicas en la misma noche. Lucía, aunque ha sufrido mucho, ha decidido, con muchas lágrimas, que su relación con él ha llegado a su fin, pero antes de eso ha querido quitarse la espinita de que el chico le dé explicaciones en una hoguera de confrontación.

La joven, además, está en un momento en el programa en el que ya no tiene nada que perder: su novio le ha puesto los cuernos; su amiga Lola la ha traicionado y Carlos, el chico que le gusta, la ha toreado -liándose con Lola en cuanto ha visto que ésta dejaba de tontear con Simone-.

De momento no se sabe si Manuel acudirá a la llamada, pero el avance de las imágenes que el programa ha emitido podría significar la marcha de su compañera: completamente abatidos, Marina, y sobre todo Isaac, aparecen llorando inconsolables (dos de los grandes pilares de Lucía en los últimos días) en la villa rodeados de todos sus compañeros, que tampoco pueden evitar las lágrimas mientras Carlos agacha la cabeza con pena. ¿Qué otra razón podría haber para tantos lloros? Habrá que esperar para salir de dudas... aunque, eso sí, al menos, por acabar con una nota dulce, sabemos que la buena relación de los concursantes ha seguido después del programa.

