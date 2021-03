'El Cordobés' vuelve a los ruedos. Ilusionado como un niño con un caramelo, así se presentó Manuel Díaz 'El Cordobés', de 52 años, ante la prensa para anunciarnos que vuelve a vestirse de luces. Será el 3 de abril en la corrida de la Primavera en Sanlúcar de Barrameda junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo. "Ya no hay entradas", fue lo primero que nos dijo gritando.

'El Cordobés' lleva alejado de las plazas tres años, debido a las dos intervenciones de cadera a las que se ha sometido. El año pasado, el matador tenía intención de volver a vestirse de luces, pero no pudo ser porque la pandemia truncó su sueño pero ahora ya tiene fecha de regreso. Ahora nos habla de su vuelta y de su familia de la que está muy orgulloso.

"Han sido tres años de mucha rehabilitación"

Has estado tres años retirado forzosamente...

Estoy muy ilusionado. Hay veces que me entran las dudas por volver a vestirme de luces después de tres años. Estoy deseando abrazar a la gente, pero no va a poder ser. Con el único que no voy a mantener la distancia de seguridad va a ser con el toro.

Pero lo has pasado mal durante este tiempo.

Claro que sí. Yo creía que no iba a volver. A mi abuelo le llamaban 'El renco', y yo pensaba que había heredado su cojera. Me operó primero el doctor Villamor y luego el doctor Cansino en Sevilla para ponerme la prótesis en la cadera. Han sido tres años de mucha rehabilitación hasta que me he encontrado bien. He trabajado duro y yo creo que acababa con los chicos de la rehabilitación por mis ganas de superarme.

¿No tienes miedo?

Miedo no tengo, porque lo que hace es bloquearte, y hay que saber tratarlo. Ahora espero que esta primera corrida sea la primera de muchas. Ahora, con todo lo que está pasando, hay que ir poco a poco. Estoy convencido que en los próximos años la fiesta va a pegar un subidón muy grande. La gente en España quiere toros y divertirse. El toro nunca se va a acabar.

Virginia, tu mujer, ¿no te ha dicho que ya no vuelvas?

Ella, durante este tiempo que he estado en el taller, es la que más me ha animado a volver porque yo me tenía que despedir. No podía esperar. Virginia y yo compartimos muchas cosas: amor, comprensión, respeto... Estamos orgullosos de la familia que hemos creado. No hay que olvidar que ella dejó Venezuela para venirse conmigo.

"Virginia ha dado todo por estar a mi lado"

Es el amor de tu vida.

Virginia ha dado todo por estar a mi lado. Sería un egoísta si no fuese consciente de eso. La visión que tenemos de futuro es hacernos viejecitos juntos e ir paseando de la mano frente al mar, viendo a nuestros hijos con sus vidas hechas.

Igual tu hijo sigue tus pasos...

No apunta maneras. Le encanta el deporte, sobre todo la bici de montaña, pero de toros nada. Me dice que tiene ganas de tener la mayoría de edad para salir hasta más tarde, sobre todo para ir a la próxima Feria de Abril.

Apunta maneras...

Mis tres hijos son muy buenos y aprendo mucho de ellos. Ahora estamos en plena adolescencia, es una guerra de hormonas.

Menos Alba, que ya es una mujer.

A Alba la veo fenomenal. Nos vemos mucho. Con su hermana, Triana, se lleva estupendamente.

¿Y cómo eres en el papel de suegro?

De momento no tiene novio en plan serio. Yo siempre le digo que, además de ser su padre, soy su amigo y siempre me va a tener a su lado para lo que necesite. La veo muy centrada en sus estudios. Es una niña muy independiente, vive sola y es normal que tenga sus novietes.

"Me da pena que sus nietos no le vayan a conocer"

Te tengo que preguntar por tu padre, Manuel Benítez. ¿No hay un acercamiento?

La verdad es que tenía esperanzas cuando conseguí el acercamiento con mi hermano Julio. Con él mantengo buena relación. Pero no ha sido así, hubiera sido una gran oportunidad. Pienso que ya no se va a producir.

Pero también están tus tres hijos...

Me da mucha pena, sobre todo que sus nietos no le vayan a conocer. Yo no voy a obligar a una persona que no quiere verme y conocerme. Le deseo que esté bien y que sea feliz. Yo lo soy con lo que he creado, y es una pena que no lo haya podido compartir con él y que hubiera visto lo orgulloso que me he sentido siempre de él.

