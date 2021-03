Diego y Laura recuerdan sus mejores y peores momentos juntos

Laura Matamoros ha cumplido 28 años y su hermano ha querido tener un detalle muy especial con ella para felicitarle. Diego ha demostrado estar muy unido a su hermana y así ha querido dejarlo reflejado con una tierna fotografía en la que se les puede ver a ambos cuando eran pequeños. Una instantánea que ha conquistado a todos sus seguidores y que seguro que habrá encantado a la hija de Kiko Matamoros ,y no solo por la fotografía, sino también por el bonito mensaje que le acompañaba.

"Me gusta mucho esta fotos o esta serie de fotos que se hicieron este día (hace ya tantos años), Laura intentándome besar y yo apartándome porque me daban repelus los besos", ha comenzado escribiendo Diego recordando ese divertido momento que vivió junto a ella cuando ambos eran pequeños.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, ha aprovechado la ocasión para confesar que está muy feliz de ver en la mujer que se ha terminado convirtiendo. "Quién me iba a decir que mi hermana me adelantaría por la derecha en muchos sentidos y que sería la muchachita de 28 años que eres hoy! Espero que pases un gran día, disfrutes de lo que has creado y sigas creciendo año a año cómo lo has hecho. Muchas felicidades". Un bonito mensaje con el que ha querido dejarle claro lo mucho que le quiere y lo especial que es para él.

Lo cierto es que hace pocos días los dos hermanos reconocían que a lo largo de los años han vivido "sus más y sus menos". De hecho, ambos han llegado a protagonizar fuertes enfrentamientos mediáticos, estando durante mucho tiempo sin hablarse. Una situación que ha cambiado de manera radical. Ahora, ambos han dejado más que claro que han conseguido solucionar todas sus diferencias y que ahora están viviendo su mejor momento como familia.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io