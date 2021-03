Rafa Moya, el novio de Mahi Masegosa, se ha puesto pelo. La pareja son tal para cual: simpáticos, cercanos y con una manera muy original de entender la vida. Al cordobés le conocimos en 2019, cuando decidió dejar su trabajo para plantarse en Honduras y sorprender a su chica, que por aquel entonces concursaba en ‘Supervivientes’. En 2020, la pareja se atrevió a meterse en ‘La casa fuerte’ y se llevó los 18.500 euros de premio.

Ahora, cansado de tener que lidiar con sus entradas, Rafa Moya se ha sometido a un trasplante capilar en la prestigiosa clínica Livet. "Se lo recomiendo a todo el mundo", nos confesó emocionado. Su chica no se ha separado de su lado en ningún momento.

"Lo único que quería era dejar de tener entradas"

Rafa ¿Cómo fue la operación?

Es que no sentí nada, ¡una maravilla! Me desperté ya con mi pelo y tan contento. Me pusieron unos 1.500 folículos, lo único que quería era dejar de tener entradas.

¿Ibas nervioso?

Bueno, estaba un poco inquieto, pero en seguida me sedaron y me desperté ya con mi pelo nuevo.

Gema Checa HEARST

¿Te acomplejaba?

Hombre, me daba mucha rabia no poder hacerme mis peinados y mis tupés. En breve, como dice Mahi, ya podré volver a usar laca como un loco (risas).

¿Eres presumido?

Sí, pero tengo un estilo un poco particular. No necesito ir siempre perfecto, pero hay días en los que me gusta arreglarme. Luego puedo bajar perfectamente en chándal a comprar el pan.

"Mahi y yo siempre podemos contar el uno con el otro"

¿Mahi te ha apoyado en esta decisión?

Ella me apoya en todo, incluso en las decisiones con las que no está demasiado de acuerdo. Por ejemplo, a mi chica le encantaban mis dientes torcidos, pero cuando decidí ponerme ortodoncia, me cuidó como la que más. Mahi sabía que yo tenía muy claro lo del pelo y vino a la clínica conmigo. Siempre podemos contar el uno con el otro.

Después de ganar 'La casa fuerte', ¿qué planes tenéis en mente?

La verdad es que ahora nos apetecía estar un poco tranquilos. El reality ha sido duro mentalmente, creo que pecamos de buenazos. Ahora me veo y pienso que debería haber entrado más al trapo. Hay gente que sólo quería sacarte de tus casillas.

Gema Checa HEARST

¿Cómo valoras tu paso por la tele?

Me ha gustado, muy contento. He tenido a la mejor maestra, que es Mahi. ¡A quien no le caiga bien mi chica es que está loco perdido! Fue muy fácil defenderla en 'Supervivientes', y en 'La casa fuerte', con tan sólo mirarla, ya sabía cómo manejarme. Yo sabía que ir con ella era garantía de éxito. Y no me equivoqué, ¡ganamos!

¿Y qué habéis hecho con el dinero del premio?

Pues ahora vivir y pagar el alquiler. Yo he ahorrado mi parte para matricularme en Derecho el curso que viene. Tengo la carrera a medio terminar. La estaba estudiando en Córdoba, pero creo que ahora la cursaré a distancia en Madrid, donde estamos viviendo.

"Me llama mucho la atención 'Supervivientes"

¿Volverías a entrar en algún otro reality?

Sí, es una experiencia chulísima. Me llama mucho la atención 'Supervivientes', me parece algo increíble para vivir. A mí no me da miedo, me da mucha envidia la gente que tiene la oportunidad de concursar. Al final yo soy un tío que conoce mundo gracias a 'Callejeros viajeros' y 'Frank de la jungla'.

Rafa Moya y Mahi Masegosa posan con el cirujano José Manuel Gómez Villar de la clínica Livet y encargado de la operación Gema Checa HEARST

¿Os ha cambiado de alguna manera la fama?

¡No! Hemos ganado un reality porque nos ha votado gente de la calle, no el Rey Emérito. ¿Cómo voy a sentirme ahora mejor que nadie? A quien le gustamos es justamente por cómo somos. Yo conocí a Mahi cuando había grabado 'Maestros de la costura', pero todavía no se había emitido. Nos enamoramos siendo los dos anónimos. Si cambio, Mahi me deja seguro.

Por cierto, ¿cuándo nos vamos de boda?

Yo le pedí matrimonio en el Cristo de los Faroles, en Córdoba, pero ahora con la pandemia están las cosas fatal. Nos casaremos cuando nos dejen.

Entonces seguís con vuestros planes…

A veces me dice que no porque le da vergüenza, pero yo ya le he dicho que nos casaremos a nuestra manera.

"Yo creo que no seremos padres"

¿Os gustaría ser padres en algún momento?

Uf, yo creo que no. Nosotros ya tenemos una perrilla, sé que no es comparable, pero la queremos mucho. Es que yo veo a mi hermana con mi sobrina y es mucho trabajo. ¡Nosotros estamos todavía a medio criar!

En el reality estuvisteis conviviendo 24 horas al día. ¿Qué te enseñó la experiencia de Mahi?

Yo creo que me reafirmó en lo que pensaba de ella. Es una tía súper inteligente, sabía perfectamente cómo enfocar las pruebas. Tiene mucho sentido del humor, es muy cariñosa y muy buena gente. Me reafirmó en lo enamorado que estoy.

