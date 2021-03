Alexia Rivas, periodista de Telecinco, saltó a las páginas del papel cuché por su relación con Alfonso Merlos en pleno confinamiento

La joven y el ex superviviente Cristian ATM han querido revelar su pasado en común

Cuando nosotros decimos que el universo Mediaset es de lo más endogámico, no nos equivocamos, y es que parece que todos se conocen entre todos, y que algunos, incluso, han tenido una relación o, al menos, un rollete. ¿Los últimos en dar la campanada? Alexia Rivas y el ex superviviente Cristian Nieto, más conocido por su apodo 'Cristian ATM', que han revelado ahora que tienen una amistad ¡desde hace 7 años! ¿De qué se conocen?

El madrileño no ha dudado en utilizar su canal para hacer el 'tag de la amistad', y ha invitado a Alexia por ser precisamente una de sus amistades más longevas. A muchos les podrá sorprender que se conozcan siquiera, pero conociendo al extronista y el morro y el desparpajo que le echa a todo, tampoco sorprende tanto, y fueron esas dos cualidades las que utilizó cuando la vio por primera vez en Telecinco.

Mediaset

Él, por aquel entonces, estaba en el trono de 'MYHYV', y al ver a Alexia en los estudios, que tenía tan sólo 20 añitos, le preguntó directamente si quería ser su pretendienta... pero ella, tras flipar en colores, rechazó la oferta, le dijo que era periodista y que estaba allí por una oferta de trabajo. ¡Qué corte...!

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde entonces, ambos recuerdan la anécdota con humor, pero después de 7 años ¿ha pasado algo más entre ellos? "A mí entonces me pareció un chico guapo, y si nos hubiéramos conocido en la calle seguramente hubiéramos ido a tomar algo y tal... pero esa atracción que hubo al principio derivó en una amistad", ha aclarado Alexia. Vamos, que al final, entre ellos, nada de nada... ¡qué pena, habrían hecho muy buena pareja! Ahora ya, desde luego, no va a pasar nada, porque él sale con una chica que se llama Alba...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io