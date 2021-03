Los Premios Goya ya se están preparando para celebrar su gala más atípica. Desde la organización ya han anunciado que no podrán contar con la presencia de los nominados debido a las restricciones sanitarias impuestas. Sin embargo, esto no impedirá que se pueda vivir una gala llena de emociones y de grandes momentos. Además, sí que contará con la presencia de algunos famosos que acudirán al evento para realizar diferentes actividades y actuaciones.

Antonio Banderas y María Casado serán los presentadores de esta gala, cogiendo así el relevo a Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que lo fueron el año pasado. El evento tendrá lugar en Teatro Soho Caixabank de Málaga y en el escenario, además de la ausencia de los nominados, también se sumará la del público. Unos premios que prometen estar marcados por algunas actuaciones en directo y muchas conexiones y videoconferencias.

Entre los presentes al evento se encontrarán aquellos famosos encargados de entregar premios como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Amenábar, Bayona o Paz Vega. Además, Antonio Banderas ha conseguido que Robert DeNiro o Charlize Theron manden un saludo para la ceremonia. En cuanto a las actuaciones, se espera poder escuchar a cantantes Aitana o Vanessa Martín.

Dani Rovira y Ana Belén fueron los encargados de desvelar todos los nominados que optarán a esta estatuilla en la 35ª edición de los Premios Goya. Una lista que ya cuenta con una clara favorita: 'Adú'. Una película que cuenta con un total de 13 nominaciones.

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA

- Adú

- Ane

- La boda de Rosa

- Las niñas

- Sentimental

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN

- Salvador Calvo por Adú

- Juanma Bajo Uloa por Baby

- Iciar Bollain por La boda de rosa

- Isabel Coixet por Nieva en Benidorm

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN NOVEL

- David Pérez Sañudo por Ane

- Bernabé Rico por El inconveniente

- Pilar Palomero por Las niñas

- Nuria Giménez Lorang por My Mexican Bretzel

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

- Amaia Aberasturi por Akelarre

- Patricia López Arnaiz por Ane

- Kiti Mánver por El inconveniente

- Candela Peña por La boda de Rosa

NOMINADOS A MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

- Mario Casas por No matarás

- Javier Cámara por Sentimental

- Ernesto Alterio por Un mundo normal

- David Verdaguer por Uno para todos

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

- Jone Laspiur por Ane

- Paula Usero por La boda de Rosa

- Milena Smith por No matarás

- Griselda Siciliani por Sentimental

NOMINADOS A MEJOR ACTOR REVELACIÓN

- Adam Nourou por Adú

- Chema del Barco por El plan

- Janick por Historias lamentables

- Fernando Valdivielso por No matarás

NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Juana Acosta por El inconveniente

- Verónica Echegui por Explota, Explota

- Nathalie Poza por La boda de Rosa

- Natalia de Molina por Las niñas

NOMINADOS A MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Álvaro Cervantes por Adú

- Sergi López por La boda de Rosa

- Juan Diego Botto por Los europeos

- Alberto San Juan por Sentimental

NOMINACIONES A MEJOR GUION ORIGINAL

- Alejandro Hernández por Adú

- Claro García y Javier Fesser por Historias lamentables

- Alicia Luna e Iciar Bollain por La boda de Rosa

- Pilar Palomero por Las niñas

NOMINACIONES A MEJOR GUIÓN ADAPTADO

- David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido por Ane

- Bernardo Sánchez y Marta Libertad Castillo por Los europeos

- David Galán Galindo y Fernando Navarro por Orígenes secretos

- Cesc Gay por Sentimental

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

- Anatomía de un dandy

- Cartas mojadas

- El año del descubrimiento

- My Mexican Bretzel

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA EUROPEA

- Corpus Christi

- El oficial y el espía

- El padre

- Falling

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA

- El agente topo (Chile)

- El olvido que seremos (Colombia)

- La llorona (Guatemala)

- Ya no estoy aquí (México)

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

- Adú

- Akelarre

- Black Beach

- Las niñas

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

- Adú

- Akelarre

- Black Beach

- Nieva en Benidorm

NOMINACIONES A MEJOR SONIDO

- Adú

- Akelarre

- Black Beach

- El plan

NOMINADOS A MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- Biografía del cadáver de una mujer

- Paraíso en llamas

- Paraíso

- Solo son peces

NOMINADOS A MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

- 6 de decembro

- A la cara

- Beef

- Gastos incluidos

- Lo efímero

NOMINADOS A MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

- Blue &Malone: Casos imposibles

- Homeless Home

- Metamorphosis

- Vuela

NOMINACIONES A MEJOR MONTAJE

- Adú

- Black Beach

- El año del descubrimiento

- Las niñas

NOMINACIONES A MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

- Adú

- El verano que vivimos

- La boda de rosa

- Las niñas

NOMINACIONES A MEJOR MÚSICA ORIGINAL

- Adú

- Akelarre

- Baby

- El verano que vivimos

NOMINACIONES A MEJORES EFECTOS ESPECIALES

- Akelarre

- Black Beach

- Historias lamentables

- Orígenes secretos

NOMINACIONES A MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

- Adú

- Akelarre

- Explota, explota

- Orígenes secretos

NOMINACIONES A MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

- Akelarre

- Explota, explota

- Las niñas

- Los europeos

NOMINACIONES A MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

- Adú

- Akelarre

- Black Beach

- Las niñas

