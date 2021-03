Estela Grande nos ha colado en su 27 cumpleaños a través de su último vídeo para Mtmad y ha compartido su día al completo con sus seguidores del canal. Desde su maravilloso despertar lleno de ramos de flores, desayunos sorpresa y globos, hasta su salida a comer con sus amigas o su cena en familia. La ex concursante de 'GH VIP' no ha dudado, además, en enseñar todos los regalitos que le han hecho, y hay alguno que nos ha dejado flipando. Entre todos los regalitos, maquillaje, ropa, un joyero... ¡Unas Jordan y un MacBook Pro!



"Me sabe fatal porque es un regalo muy caro pero lo necesitaba, mis padres y mi hermano se han coronado, regalazo", ha confesado sobre su nuevo ordenador. También se ha hecho algún auto-regalo: ¡Se ha comprado un ajedrez y un mini bolso precioso! Ha confesado que la serie 'Gambito de dama' no ha tenido la culpa de su pasión por el ajedrez, si no que venía de antes, y está dispuesta a aprender aún más y hasta presentarse a torneos.

Pero EL REGALO, sin duda, ha sido ¡UN COCHE NUEVO! "Me he cambiado de coche otra vez, este es mi nuevo bebé", ha confesado, "es una colaboración que voy a hacer con Mercedes y tengo este coche gracias a ellos".

Es un coche eléctrico con el que podrá disfrutar de todos los lujos de Madrid, entrando en la capital, sin contaminar, no pagar parquímetro... ¡Vamos, toda una ventaja! Y encima le ha salido gratis, qué más puede pedir, y eso que cambió hace poco de coche.



