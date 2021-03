Fani Carbajo desmiente haber sido desleal a Christofer con Omar Montes. Según ha apuntado Kiko Matamoros, la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' habría sido infiel a su chico con Omar Montes.

La conocimos en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y se convirtió en la mítica 'Estefaníaaaaa', pero desde su salida del 'reality' ha dado mucho de qué hablar por muchos otros motivos... Su relación con Christofer, boda no boda, rumores, amistades... pero ahora Fani Carbajo ha dejado boquiabiertos a sus seguidores por algo muy distinto: Va a pasar por quirófano. ¿El motivo? Vuelve a operarse el pecho. Resulta que va a aprovechar que tiene que cambiarse las prótesis para ponerse un 'poquito' más.



Fani ha explicado en sus redes sociales que ya lleva ocho años con las mismas prótesis de pecho y que, aunque está “muy contenta”, ha llegado la hora de cambiarlas: “Me estáis diciendo que no me opere, que voy a cometer una locura y que ya tengo el pecho muy bonito, pero me tienen que cambiar las prótesis”.

Y así ha confesado que ya que entra en quirófano, pues se pone un poco más, algo que ha alucinado a todos ya que tiene bastante... “Ya que van a cambiarme las prótesis del pecho voy a aumentarme el tamaño un poco, solamente un poquito”, ha aclaro ante el revuelo de sus seguidores porque lo cierto es que falta no le hace ninguna.

Sus seguidores más fieles le han dicho que no vuelva a entrar en quirófano por motivos de estética porque no lo necesita, pero ella ha dejado claro que el cambio va a ser mínimo... Habrá que verlo.

