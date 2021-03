Cinco, esas son las veces que Nicolas Cage ha pasado, ya, por el altar. Después de su último y fugaz matrimonio de cuatro días con la maquilladora Erika Koike, el actor ha vuelto a dar el 'sí, quiero', esta vez a Riko Shibata, 31 años menor que él. La vida de la joven es todo un misterio, hasta ahora solo sabemos que se conocieron hace un año en Japón y que ya son 'marido y mujer'. El propio actor ha emitido un comunicado en el que confirma la noticia y asegura que ambos están "muy felices".



La pareja se casó el pasado 16 de febrero (fecha con mucho significado para el actor) en el Hotel Wynn en Las Vegas, donde celebraron el 16 de febrero una boda muy pequeña e íntima rodeados de sus allegados más cercanos, como la ex mujer del actor Alice Kim, con la que mantiene una excelente amistad y es madre de su hijo pequeño, Kal-El, que tampoco se perdió el enlace.

Nicolas Cage apostó por un esmoquin negro de Tom Ford mientras que Riko, fiel a sus raíces, lució un kimono artesanal y un ramo de flores rojas y amarillas. La pareja intercambió votos católicos y sintoístas tradicionales con lecturas de poemas de Walt Whitman y haiku japonés.

Una fecha muy especial

El 16 de febrero coincide con cumpleaños del padre del actor. Además, solicitaron su permiso de matrimonio el 10 de enero, justo cuando Riko sopló 26 velas.

Nicolas se ha casado cuatro veces antes de Riko

La primera de ellas fue con la actriz Patricia Arquette, con la que estuvo seis años. Tras ella llegó Lisa Marie Presley, con quien se casó en agosto de 2002 y en noviembre de ese año solicitaron el divorcio. Después conoció a Alice Kim, con la que se comprometió al poco tiempo de conocerse y tras ella protagonizaba uno de los matrimonios más fugaces de Hollywood al casarse con la maquilladora Erika Koike y solicitar el divorcio oficialmente tan solo cuatro días más tarde.







