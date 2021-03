Dioni ha vuelto a 'Sábado Deluxe' para contar sus nuevos proyectos profesionales. Después de su regreso a televisión con 'Ven a cenar conmigo: Gourmet', vuelve con ganas y una vida al parecer apasionante cargada de nuevos proyectos. Tras repasar su famoso robo (del que ha reconocido "los billetes eran tan nuevos que los pisaba en el suelo para arrugarlos"), Dioni ha bromeado con los colaboradores, en concreto hablando sobre Víctor Sandoval, que asegura "es mi condena, me lo encuentro en todas partes". Pero hay una colaboradora de Telecinco a la que conoce mejor, Carmen Borrego.

El Dioni no ha dudado en pronunciarse sobre el conflicto que vive con su sobrina, Alejandra Rubio: "La familia se arregla porque somos familia". "La juventud de una niña y la madurez de una escorpio, no creo que eso acabe mal", asegura, "Carmen es una muy buena compañera".

T5

"Tenía claro que me iban a coger, yo no valgo para robar"

Ha asegurado que le cogieron por un chivatazo de uno de sus cómplices, pero "tenía claro que me iban a coger". Ha querido dejar claro que él era de clase media-alta: "Hace 40 años yo ganaba 1500 euros al mes". Además, recordaba un momento de su paso por la cárcel que ha sorprendido a los colaboradores: "Apareció Carmina Ordoñez para visitar a Goyanes y se iluminó la cárcel, qué mujer más guapa".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io