El príncipe Harry y Meghan Markle desvelan el sexo de su bebé

El príncipe Harry y Meghan Markle han sorprendido concediendo una desgarradora entrevista a Oprah Winfrey donde han hablado sin tapujos sobre la Casa Real británica. Desde pensamientos suicidas hasta situaciones de racismo, la pareja ha desvelado todo lo que han tenido que vivir dentro de la institución antes de decidir abandonarla y comenzar una nueva vida. Unas impactantes declaraciones que han causado un gran revuelo.

Uno de los momentos más sorprendentes ha sido cuando Meghan Markle ha reconocido que, durante su primer embarazo, tuvo pensamientos suicidas. "Me daba vergüenza decírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría, no quería seguir viviendo, era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador", ha desvelado. Un momento en el que sintió que no tenía el apoyo de la Familia Real. "Les dije, nunca me he sentido así antes y necesito ir a algún sitio y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución".

Getty

Sin duda, un momento muy duro en el que Meghan Markle se sintió muy sola y apoyada únicamente por su marido. Pero este no fue la única situación difícil que tuvo que vivir. La actriz ha confesado que ha experimentado situaciones de racismo dentro de la Casa Real. "Les preocupaba que tan oscura iba a ser su piel de mi hijo, por lo que negaron a Archie el título de Príncipe, algo que no han negado a ningún otro miembro de la familia y también le quitaron su seguridad".

Una medida muy dura que ha provocado que la relación del príncipe Harry con su familia se vea afectada. Él mismo ha reconocido en esta entrevista que está más distanciado que nunca de su padre y de su hermano. El duque de Sussex ha explicado que su relación con Carlos de Inglaterra no es fácil. "Estoy decepcionado con él por su respuesta. Todavía hay mucho dolor, le quiero porque es mi padre y voy a hacer lo que sea por sanar esa relación", ha reconocido.

Getty

Además, en cuanto a su hermano William, Harry ha explicado que, aunque le quiere mucho, tampoco tiene ahora contacto con él. "Lo amo, hemos pasado por un infierno juntos, hemos compartido muchas experiencias, pero ahora estamos en caminos diferentes. La relación está separada en este momento. Pero el tiempo cura todas las heridas, con suerte", ha indicado.

El príncipe Harry ha confesado que se sentía "atrapado" dentro de la Casa Real, pero que no se dio cuenta hasta que conoció a Meghan. De hecho, está seguro de que su padre y su hermano se sienten igual que él y ha confesado que tiene un sentimiento de compasión hacia ellos.

Durante esta demoledora entrevista, la pareja ha dejado claro que su relación con la reina Isabel II es cordial y ambos le han dedicado unas bonitas palabras, reconociendo que es una persona muy cálida y acogedora.

