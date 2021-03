Maite Galdeano ha tenido una pelea surrealista con su hijo, Cristian Suescun, en 'Domingo Deluxe'

La ex gran hermana está dispuesta a ser una estrella de la canción con su nuevo single

Maite Galdeano no puede más con su hijo, y es que según ha contado ella misma en una entrevista en 'Domingo Deluxe', está a punto de hacer algo de lo que se puede arrepentir: ir al registro civil ¡para quitarle el apellido! La ex gran hermana denunció públicamente en su paso por el programa que su hijo le había robado la furgoneta, y desde allí hizo un llamamiento a su hijo, al que dejó de ladrón y de tenerla "amargada perdida": "Siempre está pidiéndome dinero, ahora me lo ha pedido para comprarse un loft".

Por sorpresa, el propio Cristian entró por teléfono para dejar a su madre de mentirosa: "No te he robado nada. Te he pedido que me la dejes unos días. ¿Por qué mientes?". Maite seguía insistiendo en que llevaba una semana con la furgoneta y ella también la necesitaba: "tengo una vida", le decía, y poco a poco fue saliendo 'el barrizal': "Le he pedido la furgoneta porque he tenido que vender el coche, porque le pedí prestados 3.000 euros y no me los quiso dejar. ¡Si hasta el banco le ha puesto una multa por llevar más de un año sin mover el dinero de la cuenta! Ella no paga nada. Ni el pan. Todo lo paga mi hermana", le dijo Cristian a su madre, acusándola de ser "una rata".

"Mira, sinvergüenza, ya está bien. Devuélveme la furgoneta y menos chantajes a tu madre. Me tienes que estar muy agradecida. Mañana voy a ir al Registro Civil y te voy a quitar el apellido, que me ha dolido mucho lo que me has hecho", le respondió Maite fuera de sí, aunque Cristian no se achantó: hasta amenazó a su madre con vender la dichosa furgoneta por piezas: "Como la vendas vamos a tener más que palabras tú y yo. Salgo de aquí y te denuncio, de verdad te lo digo", le gritó a través de la televisión, para luego decirle que menos pedirle dinero y más trabajar: "Suda la camiseta y enseña lo que tengas que enseñar, que el OnlyFans ese te está volviendo tarumba", apuntó refiriéndose a su nueva faceta como actor porno en OnlyFans.

