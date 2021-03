María Hernández ha confesado lo mal que lo pasó en su primer parto

La influencer y ex viceversa tiene un contrato matrimonial con su chico, el futbolsita Rubén Castro

Ser madre no es nada fácil, y la cosa ya se pone complicada desde el principio con el momento del parto. Que se lo digan si no a María Hernández: la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tiene dos preciosos hijos con el futbolista Rubén Castro, Rubén y Kilian, a los que adora por encima de todas las cosas, pero está claro que, si por ella fuera, seguramente habría decidido tenerlos de otra forma, y ha sido en su canal de MTMad donde ha contado los problemas que le trajo la llegada al mundo de su primer bebé...

María ha querido, primeramente, dejar claro que su primer parto fue provocado, y el porqué: "El padre siempre estaba fuera, el nene era ya muy grande, 4 kilos (con mi cinturita). Un día me dijeron que estaba dilatada, y como estaba Rubén (padre), me preguntaron si quería que me lo provocaran…. Y lo hicimos así. Pero vamos, fue parto natural. Provocado, pero natural". Aquello, a pesar de ser doloroso, fue un parto normal, pero su calvario llegó después...

"Con el primero sí quise darle el pecho, pero me dolía muchísimo. De hecho hay un vídeo que se ha perdido en el que salgo yo con mis pintas en el hospital, el niño recién nacido y con mis dolores -porque con un niño de 4 kilos me tuvieron que meter los fórceps y rajarme- dando patadas en la mecedora mientras le daba el pecho del dolor que me provocaba… y total, que tenía una mastitis. Me dieron medicación y se me quitó, pero ahí tengo el trauma…", ha confesado. Un trauma que le dura hasta el día de hoy, porque ya con su segundo hijo optó por darle el biberón por una sencilla razón: "a Kilian le di el biberón porque me dio miedo".

Luchando contra la ansiedad

Que la vida de María parezca perfecta no significa que lo sea y, como en el caso de mucha gente, la joven mami sufre ansiedad de vez en cuando. Con los años ha conseguido tenerla bajo control, pero en el mismo vídeo, respondiendo a las preguntas de sus seguidores, ha contado lo mal que lo pasaba de pequeña: "Desde los 20 lo llevo mejor. Los ataques de pánico eran más cuando era pequeña, de no poder salir de casa o entrar en un centro comercial, y si salía de casa tenía que ser siempre con mi madre. Pero bueno, la ansiedad no va a poder conmigo, o al menos hay que intentarlo". ¡Esa es la actitud!

