Pedazo de mansión la de Justin Bieber y Hailey Baldwin para el poco tiempo que la disfrutaron. ¡Sólo 18 meses! La pareja decidió poner en el mercado esta propiedad año y medio después de vivir en ella y la vendieron por 7,9 millones de dólares (6,5 millones de euros). Un pastón, y eso que, en la operación inmobiliaria, el canadiense y su mujer perdieron 500.000 dólares (413.142 euros). La impresionante casa, de un modernísimo estilo 'farmhouse', fue construida en 1930 y tiene 569 metros cuadros.

En el súper exclusivo barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles, está ubicada esta propiedad que es un auténtico paraíso. La mansión está completamente abierta al jardín, gracias a varias puertas correderas acristaladas que comunican espacio interior y exterior. El jardín tiene una piscina muy coqueta, con zona de hidromasaje. Junto al vaso, se ha instalado un gran cenador, barbacoa, chimenea y una pantalla gigante de TV para disfrutar de las noches más frescas.

El garaje tiene cabida para varias plazas de aparcamiento. Se encuentra en una ala de la casa y cuenta con entrada directa a la mansión. Toptenrealestatedeals.com

La cocina tiene esta inmensa isla como protagonista absoluta del espacio. Los muebles, de roble, combinan con la encimera de mármol; y los electrodomésticos, panelados, están integrados. Toptenrealestatedeals.com

Imagen de uno de los salones, con los sofás tapizados en gris ceniza. Frente a los sofás, un bonita chimenea encendida. Bieber y su mujer vendieron la casa con todos los muebles. Toptenrealestatedeals.com

Un comedor, con salida directa al jardín, en el que se combinan las sillas con bancos sencillos. Un estilo casual y ecléctico. Toptenrealestatedeals.com

Cinco habitaciones y todos los lujos

En el interior, decorado con toques clásicos y sofisticados, hay cinco dormitorios y siete baños, con vestidores de lujo. El dormitorio principal tiene chimenea, un elemento que se repite en múltiples espacios de la casa. La cocina, con muebles a medida, tiene una isla ideal para desayunos y cenas informales... y eso sin contar la vinoteca, de la que el cantante y la modelo son súper fans. ¡Qué pasada! Por cierto, si os lo preguntáis, ahora la pareja se ha ido a vivir a una casa aún más grande que perteneció a Madonna. ¿Será que están pensando ya en aumentar la familia después de casarse en 2018 (y celebrarlo en 2019)?

Esta bodega con barra, de interiorismo minimal, se encuentra en la planta baja. Tiene la pared panelada de madera. Toptenrealestatedeals.com

Imagen de la suite principal, decorada en blanco, con chimenea propia. El techo, muy bonito, está abuhardillado. Toptenrealestatedeals.com

Para que la suite sea perfecta, además de su propio baño, tiene un vestidor gigante. Toptenrealestatedeals.com

La mansión cuenta con siete baños. Esta sala de baño tiene cabina de ducha, bañera exenta y un gran frente con lavabo encastrado. Toptenrealestatedeals.com

Muchas de las estancias, como este despacho, se comunican con el exterior gracias a grandes puertas correderas y el suelo de pizarra, que favorece la continuidad visual del espacio. Toptenrealestatedeals.com

Junto a esta piscina, una barbacoa y una chimenea para las noches más frescas. Encima de la chimenea, una gran pantalla de TV. Toptenrealestatedeals.com

