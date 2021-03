Marta Peñate parece que se ha convertido ya la reina y señora del pisito de 'Sol@s' en las instalaciones de Mediaset. Y es que la andadura de Marta peñate en el reality sigue hacia adelante, y parece que aún le queda mucho. Eso sí, tendrá un nuevo compañero que estamos seguros que le dará muy buenos momentos. Tras protagonizar momentos muy 'hot' con Noel Bayarri y solventar sus problemas con Lester, la canaria convivirá a solas con un gran amigo (o algo más, no lo sabemos muy bien), Tony Spina, compañeros con el que ya compartió concurso en 'La casa fuerte'. Una noticia que la ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha enterado en directo en 'El debate'. ¡Muy fuerte todo, vamos!

Los actuales concursantes del programa de televisión parece que se llevan muy bien por el abrazo que se han dado nada más verse las caras dentro del pisito. Y es que, según ellos mismo contaron, los expertos en realities vivieron un pequeño 'romance' cuando salieron de 'La casa fuerte 2', concurso que compartieron por separado.

"Simplemente somos amigos y nos ha apetecido enrollarnos un par de veces",aclaró Tony Spina en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Nos llevamos muy bien y somos muy amigos. Sí nos hemos enrollado, pero lo que hay es una buena amistad", siguió el ex de Oriana Marzoli.

Ahora es cuando van a poder demostrar si de verdad se llevan tan bien como dicen o fue todo una estrategia para que hablaran de ellos. No sabemos cuánto tiempo permaneceran junto, pero lo que sí podemos confirmar es que nos van a dar grandes momentazos.

