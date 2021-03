Rafa Mora ha demostrado la poca gracia que tiene bailando... y no lo decimos nosotros

El colaborador se ha sincerado recientemente sobre su futuro profesional

Rafa Mora podrá hacer muchas cosas: será un hacha en los negocios, saca muy buenas notas estudiando Periodismo en la Universidad, sabrá hacer un fiestón en condiciones como buen valenciano... pero también hay cosas que se le resisten, como el baile, y es que da igual que su novia haya sido bailarina, que a él no se le ha pegado nada de su chica, porque si no no habría levantado tantas críticas con su último vídeo en Instagram...

El 'tete' ha querido matar dos pájaros de un tiro: promocionar la nueva canción de estilo bachata de su amigo Fabio Colloricchio, 'Diablita' (donde también Violeta tiene un papel protagonista en el videoclip) y, además, demostrar que él también tiene dotes para los bailes de salón... pero nada más lejos, porque los comentarios, aunque han sido de todo tipo, han sobresalido por ser bastante "criticones" (¡ay, que nos gusta a todos criticar por las redes sociales...!): "Rafa, lo tuyo no es bailar", "el baile no es lo tuyo. Eres como Lydia Lozano pero en tío: arrítmico total", "menos mal que tu profesión es otra" o "bueno, al menos lo intentas" han sido sólo algunas de las lindezas que le han dejado sus seguidores en el post...

En el vídeo se puede ver claramente a Macarena llevando la voz cantante, pero Rafa, viendo que no daba un paso en condiciones, acababa con un gesto muy mono: cogiendo a su chica en volandas mientras los dos no paraban de reír. Menos mal que el colaborador, al menos, tiene fuerza, porque cualquier otro ¡habría acabado en el hospital con esas piruetas!

