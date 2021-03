Danna Ponce se está construyendo la casa de sus sueños y ha querido enseñarla

La influencer confesó recientemente una de sus grandes adicciones

Construirte la casa de tus sueños tiene que ser una de las mejores sensaciones de la vida, y es que es símbolo de que realmente lo estás petando en la vida, como la influencer Danna Ponce. La joven -conocida como @danielagartija y con más de 200.000 seguidores en Instagram por sus idílicos viajes, su carisma y su estilo de vida- ha querido ir enseñando en su canal de MTMad cómo van las obras (bastante avanzadas, por cierto), y aunque está todo a medio hacer, no ha podido esperar más...

Nada más entrar en la parcela, tendrá un jardincito con piscina, y ya dentro de la casa, será todo diáfano, con un salón-comedor bastante amplio, la cocina, un baño y un despacho, que separarán del resto con una cristalera con hierro forjado. Además, ha decidido poner la lavandería también en el mismo piso, que será bastante grande para poder tender la ropa y poder llevar a cabo sus quehaceres de ama de casa sin agobios.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La parte de atrás será un jardín que rodeará toda la casa, y es que han decidido poner la piscina en la parte frontal por tener más espacio.



Mediaset

Subiendo las escaleras, tendrán los dormitorios, pero sin duda la estrella es una gran terraza con valla acristalada que comunicará las habitaciones por fuera, y desde la que podrán ver su piscina y todas las casas de alrededor, en una urbanización de chalets rodeada de campo. ¡Qué envidia!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io