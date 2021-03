Steisy desapareció un día de las redes sociales de buenas a primeras. Ahora ha vuelto para contar su gran desgracia

La influencer está tratando de recuperar sus seguidores después de que un acosador consiguiera tumbar su cuenta de Instagram, de la que dependían sus ingresos

La vida a veces te pone contra las cuerdas hasta el punto que no sabes si vas a resistir mucho más, y si no que se lo digan a Steisy. La ex superviviente decidió, con éxito, reciclarse de colaboradora y personaje de televisión a influencer y llegó a tener más de un millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, con la fama y los fans llegan también, por desgracia, los 'haters', y uno en concreto ha sobrepasado todos los límites con ella hasta conseguir, incluso, dejarla a punto de la ruina tumbándole su cuenta.

Steisy ha utilizado su plataforma en MTMad para contar que ha vuelto a empezar de cero, y que no ha sido nada fácil por lo que ha pasado en los últimos meses, un tema que ya está en manos de la Justicia: "He sido víctima de una persona, que además no conozco absolutamente de nada, y que ha hecho que realmente me asuste. Una persona que ha hecho que tenga que cambiar a puerta de mi casa y la de la casa de Pablo, y que me ha provocado una ansiedad con la que no soy capaz de quedarme sola en mi casa. Yo quería quitarme la medicación y él ha hecho que empeore", ha empezado contando.

Mediaset

"Es una persona que ha admitido haber hecho daño a muchas personas, ha ofendido a muchas mujeres, que no soporta que seamos personas feministas y libres... entonces yo para él soy el demonio personificado. Y si supierais quién es, os echaríais las manos a la cabeza. Una persona que un día se levantó y decidió joderme la vida, que ha publicado datos privados míos que casi me buscan la ruina...", ha revelado, sin querer entrar demasiado en detalle por estar todo en manos de sus abogados, y ahora está a punto de presentar una querella tras un año recabando pruebas: "No os puedo decir qué delito ha cometido, porque eso lo tengo que hacer delante de un juez, pero sí os puedo decir que ha cometido 9 ó 10 delitos contra mi persona".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Lo más fuerte de todo? A pesar de estar amenazada de muerte por esa persona, y de hundirle su negocio, que era Instagram, la policía hizo caso omiso a su petición de ayuda: "Fui a la policía un día que me amenazó. Yo lloraba y lloraba... y los policías me dijeron que como estábamos en pandemia, que ellos no podían hacer nada con las amenazas de muerte, que cuando él viniera y me aporreara la puerta, que entonces les llamara. Es una persona que ha hecho robos con violencia, si quiere entrar en mi casa, va a entrar. ¿Tengo que esperar a que vengáis vosotros?", decía en su vídeo Steisy con impotencia.

Mediaset

Un negocio del que dependían 30 familias

Steisy no es sólo cachondeo en las redes sociales: la joven tenía una red de personas que trabajaban con ella, y del negocio en las redes sociales dependía su sueldo. Un sueldo que de la noche a la mañana se ha desvanecido: "A mí me han jodido la vida quitándome el Instagram. Yo vivía de las redes sociales, y me han dejado sin trabajo, pero eso me da igual: es que le han jodido la vida a muchas otras personas. Yo vendía cosas en mis redes sociales, y cuando llegaba a unos objetivos, comisionaba. Entonces un día decidí hacer un equipo: no es lo mismo decirle a una persona 'vende y yo me llevo una comisión' a 'vende y yo te regalo los clientes, de gratis, para que tengas un sueldo'. Yo tenía un equipo de 30 personas, entre ellos muchas madres y gente que estuvo a punto de perder la casa, o que tuvo problemas económicos por el COVID... y se empezaron a llevar un sueldo 500 ó 600 euros. Lo que más me ha gustado en el mundo ha sido ver a esa gente llorar dándome las gracias", ha revelado.

Una acción que la honra, y de la que nunca quiso dar publicidad: "Nunca lo he contado porque no necesitaba que nadie me echara flores, pero ahora necesito ayuda: me han quitado el Instagram y han dejado a 30 personas sin trabajo", ha apuntado. "No me puedo creer que sea tan fácil que una persona se levante un día con ganas de hacer daño y lo consiga" decía refiriéndose al hecho de haberle tumbado su cuenta.

Además, reconoce que ha pedido ayuda a amigos famosos, y otros a los que hizo favores casi sin conocerse que luego la 'dejaron tirada': "Pienso pedir ayuda a todos, y el que no me devuelva el favor, lo voy a apuntar y no pienso hacer nunca nada más por esa persona", ha dejado claro, y es que ahora está en una situación límite en la que necesita realmente volver a resurgir, por ella y por todos los que dependían de ella... ¡Suerte!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io