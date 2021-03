Brooke Shields ha reaparecido dando un paseo por las calles de Nueva York en muletas. La actriz sufrió hace unas semanas un aparatoso accidente. "Me rompí el fémur. Estoy empezando a recuperarme. No importa cuál sea tu desafío, toma una decisión positiva, por ti mismo, para seguir adelante". Con esta frase, la intérprete comunicaba a sus seguidores que se encontraba en el hospital recuperándose de esta lesión. Sin embargo, no ha querido detallar cómo terminó fracturándose el hueso.

Ahora, parece que poco a poco comienza a recuperarse por completo de esta lesión y ya se le ha podido ver caminando con total naturalidad con muletas, demostrando que ya tiene un gran manejo con ellas.

Gtres

Brooke Shields ha sido vista paseando vestida con un atuendo muy cómodo compuesto por una chaqueta de traje y una camiseta blanca. Un conjunto que ha completado con los pantalones a juego, anchos para que no le molestasen, y unas zapatillas blancas. Lo cierto es que, a pesar de su lesión, la actriz sigue sin perder su estilo y no renuncia a la elegancia.

Desde que se dio a conocer la noticia, la intérprete ha contado con numerosos mensajes de apoyo de algunas de sus compañeras de profesión. "Oh mierda, cariño, lo siento mucho, hazme saber cómo estás. Tu casa está al oeste, puedo llevarte comida", le escribió Sharon Stone. Un mensaje de ánimo y apoyo al que también se sumaron otras actrices como Glenn Close y Helena Christensen.

Gtres

La actriz ha estado compartiendo la evolución de su lesión a través de sus redes sociales. Mostrando cómo ha sido el proceso que ha tenido que realizar para aprender a caminar nuevamente. Ahora, Brooke Shields ha sorprendido mostrando lo mucho que ha mejorado en estos días y el gran manejo que le ha cogido a las muletas.

