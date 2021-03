Los famosos nunca dejarán de sorprendernos, y si hace unas semanas alucinábamos con la confesión de que Marta Peñate y Tony Spina habían tenido más que palabras en los baños de un local, ahora él ha confesado ¡que es bisexual! bueno, a ver, sí pero no: le rubio italiano siempre ha defendido que le gustan las mujeres, y ahora, como parte de una prueba en 'Solos', ha tenido que actuar y confesarle a la que se convertirá en su futura esposa (también parte de la prueba), que también le gustan los hombres...

La prueba, básicamente, consistía en que el uno le siguiera el rollo al otro para ver hasta dónde podían llegar, y lejos terminar con esa confesión, Marta le ha contestado: "Tengo la solución". Sin dudarlo, se levantaba del sofá donde ambos estaban sentado e iba a rebuscar a su armario para coger dos paquetes... y aquí vino lo bueno, porque le quiso regalar a Tony ¡dos consoladores!

La cara de Tony era un cuadro, pero no podía salirse de su papel: "Tengo un regalo, porque sabía que eras bisexual desde hace un montón de tiempo", le decía Marta, mientras él sacaba unas bolas anales de color azul, para luego recibir un 'plug' vibrador negro: "Te cabe en el culo seguro", le decía entre risas Marta. "Hostia... qué dolor", apuntaba con preocupación Tony imaginándose la situación. "¿Esto es un cohete?", bromeaba. Veremos si le da por descubrir nuevas facetas de su sexualidad... al fin y al cabo, al punto G masculino hay que llegar de alguna manera... ¡Esperamos noticias, Tony!

