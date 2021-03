Lucía no puede más. Las últimas imágenes que ha visto de Manuel con Fiama han sido la gota que ha colmado el vaso. En ellas, se podía escuchar cómo su pareja mantenía relaciones con su tentación en el baño. Un hecho que ha provocado que la concursante estalle reconociendo que necesita una hoguera de confrontación con él para decirle todo lo que piensa sobre su comportamiento. Ahora, se ha podido ver cómo Lucía se derrumbaba momentos antes de este reencuentro con sus compañeras, con quienes ha decidido sincerarse.

"Le voy a decir de todo, que aquí a lo mejor me he dado cuenta de que soy mejor persona que él y que me siento hasta más guapa que él", le ha confesado a sus compañeras. Además, Lucía ha admitido que le gustaría que su pareja llorase para poder "sentirse mejor" y decirle todo lo que le quiere decir.

A pesar de que al principio ha intentado mantenerse firme, Lucía ha terminado derrumbándose delante de todas sus compañeras al imaginar cómo será ese reencuentro. "No se merece ni una hoguera de confrontación. A la larga te vas a alegrar de todo esto, de verdad te lo digo", le han indicado Lara y Marina. Unas palabras de apoyo que han provocado que Lucía se emocione.

Finalmente, la concursante de 'LIDLT' ha querido tener unas bonitas palabras con sus compañeras, agradeciéndoles todo el apoyo que le han demostrado durante su estancia en la isla. "Aquí lo he pasado muy mal pero también he tenido momentos muy buenos, me habéis ayudado mucho y os lo agradezco", le ha confesado con lágrimas en los ojos. ¿Será esta su forma de despedirse de ellas?

