Yoli y Jorge han sacado a relucir sus intimidades en el sexo, pero también en su relación

La pareja ha anunciado recientemente, en pleno embarazo, ¡que se casa!

Llevar adelante una relación y que la chispa no se apague es cuestión de trabajarlo día a día y tratar de no caer en la rutina, y si no que se lo digan a Jorge y Yoli Claramonte. La pareja parece estar viviendo un sueño entre su bonita relación, su embarazo y la reciente noticia de que se van a casar, pero ellos también tienen sus problemas, como todas las parejas... ¡y ahora los han sacado a la luz!

Los dos han querido jugar al 'tag del sexo' en su canal de MTMad, pero lo que tenía que ser un juego divertido y distendido ha terminado sacando detalles de su convivencia que incluso han acabado mosqueando a Yoli... aunque no todo ha sido mal rollito: los dos han respondido a preguntas como 'cual de los dos tiene más fantasías sexuales' (una pregunta que se respondía con un sólo nombre: Jorge), pero el problema ha venido al hablar de celos e infidelidades...

El primer enganchón ha venido cuando los dos se han acusado de que el otro era más celoso, aunque finalmente han tenido que recapacitar y llegar al acuerdo de que los dos lo eran más: "Yo soy celosa, a mí no me gusta que si tengo novio venga alguien a tirarle la caña... pero aquí el amigo es muy de 'quién te habla, ¿un chiquit0?' o '¿quién era ese chiquito?', que parece que por decirlo así hace más gracia", se quejaba Yoli, así que Jorge tenía que dar su brazo a torcer: "Bueno, yo también soy celoso", pero eso sí, han dejado claro que no son celos insanos ni tóxicos.

Las infidelidades han sido otro tema candente entre ellos que han hecho aflorar los trapos sucios: "¿quién de los dos perdonaría una infidelidad?", querían saber sus fans. La respuesta de ambos era clara: Yoli sí la perdonaría. "Jorge es la persona más rencorosa que he conocido jamás, sé que no se le pasaría por la cabeza perdonar nada. Si él me fuera infiel, y espero que no, él sabe que yo no le tendría rencor, pero la relación se acabaría, porque perdería la confianza". "Sí que soy rencoroso", admitía él.

El tag ha ido evolucionando hacia momentos mucho más íntimos, como la confesión de que el sexo que tienen ahora es mucho mejor que antes: "Antes quizá lo hacíamos de forma más banal, aunque nos queríamos, pero es que ahora nos conocemos tanto que se ha convertido en algo brutal para los dos. Para mí no es sexo, es amor", confiesa ella. "Es como pasión, otro nivel. Yo no lo había experimentado antes, y para mí es un placer y un orgullo poder tener lo que tenemos", añadía él. ¡Pues oye, qué gusto!

