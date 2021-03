Asraf Beno no cesa en su propósito de triunfar en la música, y como el que la sigue la consigue (o eso dicen), el modelo ha vuelto a la carga ¡con un nuevo single! Se llama 'Me enamora', y lo estrena este viernes 12 de marzo. Por el título, podemos extraer que será una oda al amor (¿a Isa...?), pero sabiendo que su estilo es el reguetón, seguramente también tenga un componente sexual bastante alto...

Sin duda, no le está yendo del todo mal: su primer single, 'Intriga', lanzado hace ya un año', tiene casi 1 millón de visualizaciones en Youtube, aunque la segunda se quedó a medio arrancar: apenas llega a las 200.000. Ahora, con el buen rollito del buen tiempo y la esperada reapertura de los locales de fiestas (eso sí, con medidas de seguridad a tope), el joven espera que su canción termine de despegar y suene en todas partes. De momento, ya ha puesto un adelanto con unos acordes, y así suena...

Asraf lleva varias semanas preparando este lanzamiento, y ha compartido incluso imágenes de la grabación del videoclip, donde le podremos ver junto a un carísimo Ferrari rojo o una habitación muy bien ambientada con su máquina de humo:

El modelo ha encontrado una nueva forma de hacer dinero justo antes de empezar a soltar pasta para pagar su boda con Isa Pantoja, aunque ésta le va a salir como un negocio redondo: de momento, Isa ya ha confirmado que habrá una exclusiva, mientras los dos trabajan en la tele como colaboradores y ganan dinero en las redes sociales. Ahora la música parece que tira y será una forma de obtener ingresos, aunque habrá que esperar a que Asraf tenga una discografía algo más amplia para que realmente pueda vivir de ello...

