Marta Peñate le hace un regalo a Tony Spina tras "confesar" que es bisexual

Las relaciones de Tony Spina siempre han dado mucho de qué hablar. Ahora, el joven ha querido sincerarse con Marta Peñate durante una de las pruebas que tienen que realizar en 'Solos' y ha confesado los defectos que tienen algunas de sus parejas más conocidas. En concreto, el concursante ha dado su opinión sobre Oriana Marzoli, Mayka y Makoke, destacando aquellos aspectos negativos que cree que tienen y que pudieron perjudicar a su relación de pareja. ¿Quién habrá sido la ex que ha salido peor parada?

El ex concursante de 'GHVIP' saltó a la fama con su paso por 'Mujeres Hombres y Viceversa', donde conoció a Oriana Marzoli, con quien mantuvo una larga relación de idas y venidas. Ahora, en 'Solos' ha desvelado que uno de sus mayores defectos es que está "loca". Tony Spina le ha reconocido a Marta Peñate que su ex era una persona muy "celópata", algo que afectó mucho a su relación.

Solos

Tiempo después, Tony Spina comenzó una relación con Makoke, a la que conoció a raíz de su paso por 'GHVIP'. A pesar de que parecía que las cosas entre ambos iban muy bien, lo cierto es que el amor entre ellos se acabó de manera amistosa, Ahora, él ha confesado que si tuviese que destacar algo malo de la ex de Kiko Matamoros es que es "Peter Pan". Tony Spina ha reconocido que tiene "una mentalidad de una mujer de 20 años".

Gtres

Por último, el concursante de 'Solos' ha hablado sobre Mayka, con quien mantuvo una corta relación que no acabó nada bien. Precisamente ella ha sido la que se ha llevado la peor parte de estas críticas. Tony Spina ha asegurado que en ella ve como defectos absolutamente "todo". El ex concursante de 'Supervivientes' ha asegurado que no rescata nada de ella ni de la pequeña relación que mantuvieron.

Ahora, Tony Spina parece que está comenzando una nueva relación con Marta Peñate, con quien está compartiendo el pisito de 'Solos'. ¿Cómo acabará esta nueva pareja? ¿Terminará diciendo de ella también sus defectos?

