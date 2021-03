Adara y Rodri han decidido pasar por chapa y pintura para verse guapos, y lo han hecho juntitos

La pareja disfruta de su relación de la forma más apasionada

Todos sabemos que Adara y Rodri no es la primera vez que pasan por la consulta de un doctor para hacerse retoque estéticos, y esta semana se han hecho otro más para añadir a la lista. La pareja ha acudido junta a un conocido doctor para que valorara la mejor forma de hacerles unos arreglillos en la cara sin necesidad de cirugía, y ahora han compartido los resultados con los que están la mar de contentos.

Rodri ha decidido arreglarse la nariz, pero no con una rinoplastia, sino con un procedimiento con pinchazos de ácido hialurónico que permite remodelarla sin necesidad de operar. De este método son muy fans famosos como Isa Pantoja o Pelayo Díaz, y Rodri ha conseguido hacer la suya aún más recta y respingona gracias a esta técnica. El ex gran hermano, además, no esconde que le encanta la medicina estética: hace unos años, cuando aún salía con Bea Retamal, confesó pincharse con frecuencia bótox en la frente para evitar que le salieran arrugas, y también ha compartido en alguna ocasión sus tratamientos capilares con células madre.

Tribeca Clinic Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Adara, por otro lado, ha terminado con uno de sus grandes complejos: las ojeras. A pesar de que con maquillaje las consigue tapar estupendamente, a ella le gusta verse bien en su día a día sin necesidad de correctores, y lo cierto es que el resultado no puede ser mejor: ¡adiós a esas antiestéticas manchas moradas alrededor de los ojos que le hacían más cansada y mayor!

Adara Molinero Instagram

La ganadora de 'GH VIP 7' tampoco es precisamente de las que esconde los procedimientos estéticos a los que se somete: hace un tiempo decidió cambiar sus prótesis mamarias para hacerlas más pequeñas, también se ha hecho infinidad de tratamientos faciales para acabar con marcas de acné, poros dilatados y cicatrices, y además ya tiene el próximo en mente: cerrarse el agujero de un antiguo piercing, una pequeña cirugía que Violeta Mangriñán ya enseñó cómo se hacía.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io