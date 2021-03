Tras años de idas y venidas, ahora la pareja formada por Khloé Kardashian y Tristan Thompson podría ir a por su segundo hijo

En diciembre estallaron los rumores de boda entre ambos

Hay personas que no perdonarían una infidelidad, y mucho menos varias, pero Khloé Kardashian está dispuesta a que su relación con Tristan Thompson, a pesar de que él se ha liado y acostado con varias mujeres mientras estaba con ella, funcione. Fue poco antes del nacimiento de la hija de ambos, True -en abril de 2018-, cuando salieron a la luz una a una las infidelidades de él, en un momento en el que ella estaba ya en la recta final del embarazo, y se dice que fue el disgusto lo que le provocó el parto, pero ahora, casi 3 años después, la cosa ha cambiado mucho.

Tras los rumores de boda que saltaron a finales de 2020, ahora ha llegado una nueva noticia: ¿van a volver a ser padres? Los dos parece que han luchado mucho para arreglar su relación, y ha sido en el reality de ella, 'Keeping Up with the Kardashians' donde hemos visto que su relación, poco a poco, se restablece. Ahora, además, ha revelado en una entrevista para el canal 'Lady Parts' que la posibilidad de volver a ser madre junto a él estaría más cerca al confesar que tiene óvulos fecundados congelados listos: "Nos dimos cuenta de que mis óvulos no eran lo suficientemente fuertes para ser vitrificados y que debían ser fecundados inmediatamente para convertirlos en embriones. Así que al final los creamos", ha contado.

Sin embargo, aunque ahora quizá podría tener a su segundo bebé en brazos, la pandemia lo ha retrasado todo, y debido al confinamiento no les quedó más remedio que esperar, porque incluso ella pasó el COVID en abril de 2020: "Mi plan era tener hijos que no se llevaran mucho tiempo entre ellos [...], pero por la pandemia ha tenido que retrasarse. Aunque sí, definitivamente quiero más hijos porque yo he crecido rodeada de muchos hermanos y hermanas", asegura: "Además, creo que es una bendición, especialmente en estos tiempos, tener a alguien de más o menos tu edad con el que jugar y apoyarte, o simplemente un compañero que estará a tu lado toda tu vida".

Tristan y Khloe, juntos ¿y revueltos?

El estreno de la 20ª y última temporada de 'Keeping Up with the Kardashians' está siendo uno de los más esperados, y es que, entre otras cosas, sabremos por fin qué ha pasado (y cómo) para que Khloé y Tristan hayan decidido darse una tercera oportunidad. "Unos días son mejores que otros, porque se frustra con lo que ve en los medios", se ve a Tristan contarle a Kim en el adelanto del reality. "Creo que a Khloé le preocupa más lo que otros opinen que lo que opina ella, y echo de menos a la Khloé que le importaba una m*erda lo que dijera el resto", le contesta Kim. Vamos, que es ya un secreto a voces que vuelven a estar juntos, y parece que esta vez, por fin, reina la paz...

