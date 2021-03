Kiko Matamoros y Makoke no entierran el hacha de guerra. Llevan más de dos años separados y, lejos de acabar con la guerra que empezaron poco después de su ruptura, los padres de Anita Matamoros han aumentado las hostilidades complicando su gran problema: se enfrentan a petición de cárcel por sus cuentas como les contamos en el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco.

En las próximas semanas, la ex pareja deberá verse en el juzgado por un delito de fraude fiscal relacionado con la casa que compartían. Kiko derivó su deuda de Hacienda a Makoke, tras asegurar que era él quien pagaba la hipoteca, a pesar de que el chalet está inscrito a nombre de la malagueña. Ahora la Agencia Tributaria les reclama una deuda de 1,2 millones de euros. A Makoke le piden dos años de prisión por considerarla cooperadora necesaria en el delito de insolvencia punible (para no hacer frente a la deuda de él habrían puesto la casa a nombre de ella) del que acusan a Matamoros, que podría recibir una pena de hasta seis años.

Makoke denuncia a Kiko por amenazas

Por si fuera poco, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha denunciado a su ex (lo que le faltaba con lo que le pide el fisco) por amenazas (dice haber recibido mensajes en su móvil que son de él), vejaciones y violación de intimidad. Y todo porque el tertuliano aseguró tener dos horas de grabaciones que no la dejaban en muy buen lugar. Matamoros contó en 'Sálvame' este desencuentro con su ex: "El 6 de marzo recibí una llamada de comisaría. Se hicieron las diligencias pertinentes y me pusieron en libertad".

Kiko se encuentra a la espera de saber si hay juicio o si, por el contrario, se archiva la denuncia, pero asegura estar confiado: "Pensé que iba a estar dos días en el calabozo, pero no se ha dictado orden de alejamiento, algo que me tranquiliza mucho", cuenta.

Para Kiko, es un "juego sucio"

Muy enfadado, no dudó en tildar la acción de Makoke de 'venganza personal' y 'juego sucio'. Incrédulo, afirma: "Dice que las amenazas son graves porque he practicado boxeo y porque una vez conté en público que había sufrido un brote psicótico".

Este nuevo enfrentamiento es sólo la punta del iceberg de lo que llevan arrastrando desde que se dijeron adiós. Al principio todo fueron buenas palabras. Es más, tanto Kiko como Makoke se pasearon por los platós con los ojos llorosos para hablar del inmenso cariño que se seguían teniendo. Sin embargo, todo ese buen rollo se echó a perder cuando la rubia se sentó en el 'Deluxe' tras su paso por ‘Gran Hermano VIP 6’.

La colaboradora no se cortó en televisión y se presentó como una mujer desenamorada y dolida, además de asegurar que su hijo había ayudado económicamente a Kiko en una época difícil. "Casi todas las botellas de vino Vega Sicilia que han entrado en nuestra casa las ha traído Javi", soltó. Matamoros se encendió como pocas veces lo hemos visto. "Yo he ganado muchísimo dinero y lo han disfrutado todos, la novia del niño incluida, que se pasó más de dos años viviendo en casa. ¿Estamos locos o qué?", aseguró.

A partir de ese enfrentamiento, han discutido por todo. Por su deuda con Hacienda, por la venta de la casa que compartían o por su hija Ana, posicionada claramente al lado de su madre. En febrero, después de mucho pelear, Kiko pudo recuperar las máquinas de gimnasia que desde hace tres años le reclamaba a su ex y que utilizaban tanto Javier Tudela como su novia.

Un tema turbio

Otro conflicto, muy delicado, surgió cuando Kiko reconoció en enero ser adicto a las drogas desde los 15 años. Makoke se sintió aludida y estuvo quince días sin aparecer por televisión. A su vuelta, quiso desmarcarse totalmente de su ex. "No me voy a meter en el barro con él, no voy a participar de este juego tan sucio, no voy a reconocer ni desmentir nada. Amo mucho a mi gente y por amor no voy a contestar a ninguna de estas declaraciones", explicó. Y con tanta batalla tienen que lidiar frente al fisco por lo que supuestamente hacían con sus cuentas cuando eran felices...

Dos bandos claros

Los hijos de Makoke y Kiko ya han tomado partido en el conflicto. Después de su divorcio, Matamoros consiguió reconciliarse totalmente con Laura y Diego, que no aguantaban a la mujer de su padre y también tiene el apoyo de Irene (que les acompañó en la fiesta del 64 cumpleaños de Kiko).

Makoke, por su parte, cuenta con el apoyo total de Javier Tudela, que se enfrenta a Kiko en los platós, y de Anita, que ya no tiene ninguna relación con Kiko. En un primer momento, la hija que tienen en común intentó mantenerse al margen y servir de apoyo a los dos, pero su conflicto con Marta López, la novia de Matamoros, acabó por situarla en el bando materno.

Nuevos amores

Makoke con Javier Berrio

Después de su relación con Tony Spina, Makoke se enamoró de Javier, un pamplonés que trabaja en Ibiza como capitán de barco y tiene 45 años. En octubre, los dos estuvieron de lo más cariñosos en la isla pitiusa como se puede ver en la foto superiod.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Tiene sólo 22 añitos, pero ha conquistado totalmente a Kiko Matamoros. El colaborador y la modelo, que llevan dos años juntos, ya piensan en boda y en tener un hijo en común. Marta ha sido capaz de sacar el lado más sensible del tertuliano.

