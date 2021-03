Jesús Vázquez confiesa sus 'pecados'. El presentador de 'MYHYV', que sigue feliz y enamorado de su marido Roberto, protagonizó una nueva entrega del podcast de Xavi Martínez en la plataforma Podimo y repasó su trayectoria personal y profesional.

Según Xavi Martínez, su entrevista a Jesús Vázquez fue de las conversaciones "más bellas, abrumadoras y reales" que ha tenido y, entre los muchos temas que trataron, estaban la relación del presentador con los pecados capitales. Jesús fue contestando qué le parecía cada uno y si, alguna vez, había caído en alguno de ellos.

Pereza

"Es junto a la lujuria uno de mis pecados favoritos, uno de los que más he disfrutado". Eso sí, Jesús Vázquez es un trabajador nato: "Tuve una muerte laboral casi durante los dos años que duró el proceso (se refiere al 'Caso Arny'). Luego no he parado", cuenta.

Envidia

"La he percibido más que la he sentido yo… A veces sí te da envidia algo. Por ejemplo, hay un programa que yo soñaba y que no lo voy a hacer, y estoy negro. Ya lo he soltado (risas)". Y añade: "Yo compito conmigo mismo".

Soberbia

"Los egos en la televisión son brutales. Esconden un saco de inseguridades, traumas infantiles y adolescentes que se disfrazan de altivez, de soberbia, de distancia. Éste es el único pecado que no he sentido dentro de mí, y no me gusta nada", afirma.

Lujuria

"Por supuesto que me he aprovechado de ser Jesús Vázquez para ligar. Fui patito feo de niño, sufrí 'bullying' y en la adolescencia pegué un cambio y desde entonces no he dejado de aprovechar. Ahora estoy felizmente emparejado".

Ira

"Mi madre murió en ese tiempo del proceso (del 'Caso Arny') y hay algo en mi corazón que no termina de perdonar aquello. Fue muy doloroso verla morir de una forma tan cruel. Mira que yo trabajo el perdón, pero cuando sale este tema se me pone una cosa dentro… Sigue encendiéndose ahí una llama de ira", dice.

Gula

Está muy bueno para excederse con este pecado. Jesús fue un niño gordito pero al pegar el estirón cambió y es una persona que se cuida, aunque a veces se deja llevar, como vimos en el programa 'Bake off', donde le encantaban los dulces. Y como admite a Xavi Martínez en el podcast que puedes escuchar completo en Podimo: "He coqueteado con todos los pecados capitales"...

Avaricia

Mencionando el 'Caso Arny', Jesús soltó: "Por desgracia, ahí yo creo que había avaricia, porque una vez que cerraron los bares y se acabó esa vida nocturna, la zona se revalorizó. Fue una pesadilla y resurgí". Y añadió: "En lo económico pleiteo con Hacienda, pero estoy en una situación cómoda. ¿La avaricia para qué? Cada vez quiero dedicar menos tiempo al trabajo y más a gastarme el dinero".

