Descubre todo lo que ha sucedido en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones está que arde. Algunos de los concursantes parecen haberse olvidado completamente de sus parejas y ya no dudan en dar rienda suelta a la pasión. En concreto, es en Villa Montaña donde se están viviendo los encuentros más fogosos, y es que Marina y Lola han decidido no reprimirse más y dar rienda suelta a la atracción que sienten por sus tentaciones: Isaac y Carlos. Sin duda, una decisión que ha provocado que presenciemos los encuentros más ardientes del concurso.

Tras su hoguera de confrontación con Diego, parecía que Lola se centraría en su pareja, pero nada más lejos de la realidad. La joven ha decidido hacer caso a su corazón y ha optado por dejarse llevar por la atracción que siente por Carlos. Ambos han protagonizado un ardiente encuentro en la ducha que continuó en la cama. Lo cierto es que parece que se entienden a la perfección y que cada vez están más cómodos juntos.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la última hoguera, Lola ya dejó claro que ve difícil su reconciliación con Diego porque necesita conocerse a ella misma, aunque parece que mientras que descubre quién es realmente no duda en compartir románticos encuentros con su tentación.

Por su parte, a Marina parece que le está ocurriendo lo mismo. La sevillana sintió desde el principio del concurso una fuerte atracción por Isaac aunque hasta ahora no había querido ir más allá de los besos con él. Sin embargo, parece que ya no pueden controlarse más y han decidido dar rienda suelta a su amor.

Telecinco

"Yo he tenido un poco de impedimento al practicar el sexo al 100% pero llega el momento en el que no te puedes aguantar. Tenemos las hormonas revolucionadas y es que somos así se intensos y de pasionales", ha confesado Marina, dejando claro que no se arrepiente de nada y que ya no piensa en Jesús.

Sin duda, parece que 'LIDLT' está que arde y los concursantes ya no dudan en hacer en cada momento lo que sienten. Unos encuentros de los que Diego y Jesús ya no pueden saber nada porque decidieron quitar la luz de la tentación, así que tienen que esperar a las hogueras para ver las imágenes.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io