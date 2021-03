Tony Spina ha revelado que con sólo 16 años se escapó de casa para irse a Italia y ene l camino un hombre intentó abusar de él

Aunque podamos pensar que la vida de los famosos es idílica, nada más lejos. De hecho, no es la primera vez que algunos cuentan experiencias traumáticas de su juventud, ya sea problemas con las drogas, bullying o un entorno familiar tóxico, y Tony Spina es el último que se ha sincerado sobre ello. El italiano no ha tenido reparos en contar en 'Solos', junto a Marta Peñate, que cuando era adolescente fue algo problemático, hasta el punto de que, tras muchas peleas con su madre en España, decidió marcharse a Italia fugándose.

"Fue una odisea ese viaje", empezaba contando. Un viaje en julio de 2005 que podía haber acabado en tragedia, porque él debía irse a Londres y el día que tenía que llegar ocurrió un atentado, pero en el último momento decidió irse, sin dinero siquiera, a Italia. "Yo no tenía ni para el billete, y cuando los revisores me lo pedían, me tenía que bajar, así que esperaba al siguiente, me montaba, y me pasaba lo mismo...".

Por el camino, sin embargo, se encontró a un hombre que le dijo que le pagaba el pasaje... pero su buena intención ocultaba otra más oscura: "Vi que intentaba sobrepasarse, y le estampé la maleta en la cabeza", ha revelado. Un intento de abuso que a día de hoy recuerda de forma muy vívida, pero supo defenderse a tiempo.

Finalmente, consiguió llegar a Italia, donde estuvo viviendo con su abuelo, pero durante los meses que estuvo allí se negó a hablar con ella: "Al enterarse, mi madre estuvo en contacto con él, y cuando llegué me estaba esperando en la estación", ha recordado con melancolía, y es que ahora se ha dado cuenta de que, quizá, pudo ser mejor hijo: "Yo era muy hiperactivo y me echaron varias veces del colegio", aunque también reconoce que ha tenido momentos buenos: "También le he dado muchas alegrías".

