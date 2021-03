Este actor es un apasionado de las motos, y lo ha demostrado de esta guisa

¿Quién se esconde tras esas gafas y ese casco?

Famosos fans de las motos hay a patadas, pero a este en concreto es una cosa que le chifla, y es que no sólo es que sea fan, es que la moto que lleva ¡es de su propia marca! Arch Motorcycles es propiedad de este actor, que un buen día decidió dejar de comprarse motos y de tunearlas para hacerlas directamente a su gusto. Se trata de una marca artesanal que crea estos automóviles de dos ruedas en California, y que en breve podrán comprarse en Europa... por alrededor de 70.000 euros. Vamos, que baratas tampoco son.

Este famoso ha llevado su hobby a otro nivel, y es que además esta moto que lleva en las imágenes, de 500 cc, le acompaña desde hace algunos años: el modelo KRYK, unas iniciales que nos dan otra pista de quién puede ser: 'KR' es por su nombre, e 'YK' es por el azul Yves Klein con el que está pintada. ¿Habéis caído ya en quién puede ser 'KR'? Pues ni más ni menos... que Keanu Reeves.

Pues sí, el actor es un fanático de las dos ruedas, y con su propia marca está haciendo un negocio redondo para los fans como él. Sin embargo, Keanu no es precisamente una persona materialista, y es que su corazón filantrópico le ha llevado a, a diferencia de otros compañeros de profesión, deshacerse de la mayoría de sus pertenencias, no gastar más de lo necesario, vivir como una persona corriente e invertir sus millones de dólares en buenas causas, como la lucha contra el cáncer infantil, entre otros muchos proyectos en los que gusta de ayudar sin darles publicidad. Siendo así, ¡ojalá venda motos como rosquillas!

