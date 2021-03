Emily Ratajkowski dio la bienvenida al mundo a su bebé el pasado 8 de marzo

La modelo celebró hace sólo unos días una pequeña 'baby shower' en la que hubo mucho cachondeo

La modelo, y ex ángel de Victoria's Secret, Emily Ratajkowski no puede estar más feliz en estos momentos, y es que su bebé, que ha tenido junto a su marido - Sebastian Bear-McClard -, ha llegado al mundo sano como una manzana. La joven, de 29 años, se puso de parto el pasado 8 de marzo, y fue entonces cuando pudo verle la cara al pequeño, al que han puesto un nombre de lo más rimbombante: Sylvester Apollo, aunque con un nombre tan largo era de esperar que le pusieran un apodo, y le llaman 'Sly'.

Así lo ha contado la propia Emily este 11 de marzo en su cuenta de Instagram junto a una bonita foto, donde aparece en la tranquilidad de su casa con su pequeño en brazos: "Sylvester Apollo se ha unido a nosotros en la Tierra. Sly llegó al mundo el 8 de marzo de 2021 en la mañana más surrealista, bonita y llena de amor de mi vida", confesaba Emily. Un mensaje que seguro que comparte el orgulloso papá, aunque no lo ha expresado públicamente al no tener redes sociales.

Emily ha llevado un embarazo de revista, y es que no la hemos pillado en un renuncio: se ha convertido en el adalid de los mejores estilismos premamá y ha lucido curvas como nadie en Instagram. Claro, es que la que tuvo, retuvo, y si antes posaba con poca ropa sin complejos en las redes, luciendo 'barrigón' de embarazada ha sido muy aplaudida.

No quiso revelar el género

A pesar de que nosotros, y todos, le damos la enhorabuena por la llegada de su hijo, ella no ha querido hacer mención al género de su bebé en ningún momento, y es que ella y su marido han tomado la decisión de que sea el propio Sylvester el que lo decida abiertamente cuando sea lo suficientemente maduro, algo que, como siempre, ha causado polémica, aunque por el momento, y atendiendo a su sexo, se ha decidido por un nombre masculino en vez de uno neutral.

