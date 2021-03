Melodie ha querido aclarar el encontronazo que tuvo con Oriana por intercambiar unos mensajes con Iván

La joven está la mar de feliz con Beltrán desde que saliera de 'La isla de las tentaciones'

Desde que saliera de 'La isla de las tentaciones', Melodie Peñalver no ha dado una voz más alta que otra, y es que la joven prefiere mantenerse alejada de los problemas con otros famosos. Sin embargo, hace sólo unos días Oriana intentó arrastrarla al fango contando que ella había intercambiado mensajes con su novio a través de las redes sociales, y aunque a Melodie lo que digan de ella le da igual, esta vez ha querido dar explicaciones en su canal de MTMad para que no quepa ni una duda...

La alicantina ha dejado claro que mucha gente le habla en las redes sociales, y no le importa tener conversaciones con otros famosos, pero si hay algo que no le gusta es usarlas para ligar, y ahora que está con Beltrán mucho menos. "A Iván no le he visto en mi vida, y a Oriana sólo una vez. Me la encontré en Madrid, me vino a saludar y me dijo que le caía muy bien, pero que había visto que le había hablado a su novio", empezaba contando sobre ese 'encontronazo'.

Melodie se explicó: "Yo no tengo nada que ocultar, así que le enseñé lo que le tenía que enseñar en las conversaciones y ahí vio quién mentía y quién no. Yo no tengo nada en contra de ellos ni ningún problema. No he hablado con él más de dos frases, pero fue él quien me habló a mí", ha dejado claro.

La estocada, a Iván

Al parecer, el propio Iván le desmintió a Oriana haber hablado con Melodie, e incluso llegó a decir que tampoco era tan guapa, algo que sí ha molestado a la morena: "Lo que sí me parece mal es que cuando con un chico no pasas por el aro ya va diciendo 'bueno, en persona tampoco es tan guapa'. Que a mí me da igual, cada uno tiene sus gustos, pero tirar por ahí... es feo", le ha acusado. ¿Quedará así la cosa... o volverán Oriana e Iván a la carga?

