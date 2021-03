Juan Peña triunfa con 'A mi gente', un disco en el que nos ofrece su repertorio para esas fiestas en las que ha cantado para presidentes del Gobierno, reyes, actores de Hollywood... y gente normal, "porque mi caché es asequible a todo el mundo". De este nuevo trabajo y de sus dos amores, Sonia González y su hijo Tristán, hablamos con el jerezano.

'Mi gente' es una expresión muy tuya...

Sí, porque mis seguidores y yo nos acompañamos. Este disco pertenece a un concierto que di en el Hotel María Luisa, de Jerez, mi tierra. Y ha quedado un disco auténtico, es Juan Peña en acción, donde hay canciones de Alejandro Sanz o Julio Iglesias.

Has ganado dinero, pero ¿qué ha pasado con tu equipo, que en el confinamiento no trabajaba?

A los que he podido les he ayudado en mis posibilidades. Mis músicos son mi familia.



En la música, ¿no es malo tener un corazón de oro?

En mis inicios en Madrid, hace 16 años, tuve que recurrir muchas veces al cariño de mis amigos. La amistad es muy importante. Yo soy como soy. Hay que ser buena persona en esta vida.

"He tenido la suerte de tener unos padres que me han dado mucho amor, unos valores y una ética"

Los que te conocemos creemos que no se te ha subido la fama a la cabeza.

Yo soy el Juan de antes porque yo vengo de la nada. He sido más pobre en algún momento que una rata, pero he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado mucho amor, unos valores y una ética. He estado en un colegio de Hermanos de La Salle y la amistad era muy importante. Lo de la fama tiene una explicación: desde el principio había gente en mi público que eran famosos y he visto muchas estrellas fugaces. Yo prefiero ser siempre el mismo y me da lo mismo cantarle a un actor de Hollywood que a una chica que lleva años ahorrando para que le cante en su boda.



¿Cuando empezaste soñabas con ser una estrella mundial?

Jamás he pensado en ser ni estrella ni estrellita, yo soy un meteorito pequeño. Recuerdo que en el colegio me mandaban hacer redacciones con lo que querías ser de mayor y yo decía: "Quiero ser cantante, vivir en Madrid, pero en un barrio que he visto en la tele, donde viven las estrellas". Todo eso lo he cumplido, por eso no pido más. No he sido ambicioso en decir que quiero ser como Julio Iglesias, yo he dicho voy a cantar las canciones de Julio y pisar los sitios que ha pisado él, igual no en estadios pero sí en fiestas privadas en Miami o República Dominicana.

¿Te gustaría cantar con él? Enrique Ponce ha grabado con Julio...

A mí me gustaría que Julio escuche las canciones que hay de él en este disco. No tengo tanta categoría profesional como para cantar con Julio. Yo sueño más bajo.



Cuando trabajabas en El Corte Inglés, tu jefe te dijo que no serías cantante...

Luego me lo encontré en una firma de discos y el hombre bajó la cabeza... A mí no me gustaba trabajar de lo que había estudiado, Dirección Administrativa. Yo sólo quería que me mandaran a la sección de discos, y un día me enfadé con el jefe y le cambié todos los precios a los discos. Me echaron. Al cabo de los años le canté a Isidoro Álvarez en una fiesta privada y se lo conté.

¿Y tu familia qué decía?

Yo empecé a cantar en El Café de los Artistas y tenía mucho éxito. Mis padres sólo me dijeron que nunca nadie pudiera decir nada malo de mí. Por eso, nunca me puedo avergonzar de nada. Mi madre es maravillosa, es la única niña en el mundo que pesó diez kilos al nacer, y con parto natural, y mi abuela era diabética. Salió en las noticias. Mis padres nunca han presumido de mí. Ellos siempre han querido que nosotros tuviéramos nuestros estudios y que lo que hiciéramos lo hiciéramos bien.

Eso hizo tu suegro, Dámaso González, con sus hijas...

Mi suegro es maestro de maestros y era estrella sin querer serlo. Por eso, sé que hay que ser humilde. Me encanta cuando veo a mi hijo Tristán en Punta Cana regalar juguetes a los niños.

¿Tristán es consciente de quiénes son sus padres?

Tristán es feliz, sueña con sus juguetes. Nuestro motor gira entorno a él. Por eso, siempre que me proponen participar en un reality digo que no, porque no puedo estar tanto tiempo sin verlo a él ni a mi mujer.

"Nunca le he pedido a Sonia que se case conmigo"

Siempre has sido reacio a la boda. Pero muchas parejas con hijos se han casado en esta pandemia por si pasaba algo...

Aquí no va a pasar nada, porque las tres tonterías que puedo tener son para mi hijo y lo mismo pasa con Sonia. La verdad es que nunca le he pedido a Sonia que se case conmigo, pero si me caso, vendría todo el mundo. He cantado en muchas bodas que los novios llevaban veinte años, se han casado y se han separado. Me da miedo.

¿Te podrías enamorar de una mujer más joven, como le ha pasado a Ponce?

Yo no concibo el amor si no es con Sonia. Cuando uno está feliz, no tiene que buscar el amor en otra persona. Siempre he sido noviero y me han gustado más mayores que yo porque tengo ese punto infantil. Sonia me ha dado la estabilidad y respeta mi profesión. Sonia tiene su sitio y yo el mío.

¿Si tu hijo quisiera ser cantante?

Ahora quiere ser pirata, pero yo no le recomendaría que fuese cantante porque yo ya estoy cosido de cornadas sin ser torero. Me las han dado por todos los lados, aunque a mí se me olvida.

¿Y torero?

Eso sí que no. Si a mi hijo le pasara algo... Sonia me contaba que, cuando su padre estaba toreando, ella se iba a la capilla del colegio. Que Tristán sea notario, que lo único que le puede pasar es que le duela la mano de firmar (risas).

