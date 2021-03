¿Quién le ha robado el corazón a Susana Molina?

Durante meses se rumoreó sobre una posible relación entre Susana y el famoso cantante Luis Cepeda.

"Hola, feliz viernes, sed buenos". Así, con estas palabras y sin que nadie lo esperase, Susana Molina ha compartido un vídeo en el que hace oficial su relación con Guille Valle, su nuevo novio tras su sonada ruptura con Gonzalo Montoya (y que todos presenciamos en 'La isla de las tentaciones'). "Qué gusto ver a esta chica feliz", "Me encanta verte feliz" o hasta algun@ que ha reconocido "me has roto el corazón" tras ver las imágenes, aunque lo cierto es que pese a la tristeza de muchos por ver que ya no está soltera y no podrán conquistarla, su más de 1 millón de seguidores se alegra infinito de verla, de nuevo, enamorada. Su publicación ha sido una auténtica revolución.

¿Quién es Guille? Pues agarraos porque esta historia nos EN CAN TA. Guille es un conocido 'influencer' amante de los animales y ¡veterinario! Trabaja en la clínica en la que, precisamente, Susana lleva a su perrito, el famoso Bruno, a sus revisiones. ¿Surgió el amor en su primera visita? ¡Por favor qué historiaza de película sería, menuda fantasía!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Besándose, abrazados, compartiendo locuras y hasta rituales de belleza, viajando... A juzgar por las imágenes, Susana y Guille llevan ya varios meses saliendo (así que probablemente lo de que se conocieron en la clínica veterinaria se nos caiga) y lo suyo va tan viento en popa que no dudan en hacerlo oficial de la forma más bonita.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sea como sea que surgió su amor, estamos encantados de ver a Susana de nuevo ilusionada y dispuestos a seguir su historia de amor muy cerca. ¡Qué bonito! 😍😍

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io