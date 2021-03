Jennifer López y Álex Rodríguez rompen. Cuando aún no estábamos recomponiendo del anuncio de separación de Sara Carbonero e Iker Casillas, la noticia de la ruptura de la cantante y el jugador de béisbol arde como la pólvora en medios internacionales. Tal y como publica la revista People, fuentes cercanas a la pareja han confirmado el fin de la relación de JLO y Álex Rodríguez tras cuatro años de intensa amor. A pesar de que esperábamos que la pareja anunciase la fecha de su boda, lo que confirman sus amigos es que su compromiso está roto.

Fue en el año 2019 cuando Álex Rodríguez pidió matrimonio a JLO con un inmenso anillo de compromiso que dio la vuelta al mundo. Ambos se mostraban muy felices tras el anuncio de su compromiso y planeaban celebran una boda por todo lo alto en 2020, que fue frustrada debido a la pandemia. Durante la cuarentena se anunció que la pareja había comenzado a ir a terapia para superar sus continuas crisis y constantes discusiones. Y cuando parecía que habían superado su crisis, salía a la luz una supuesta infidelidad que Álex Rodríguez habría cometido con una chica 'reality'. Aunque la chica en cuestión desmintió rápidamente que entre ellos hubiese nada más allá que conversaciones, esto podría haber sido el gran detonante de su ruptura.



Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a la revista 'People' que desde hace algunas semanas la cantante y el exjugador de béisbol hacen vidas por separado. La artista se encuentra en República Dominicana rodando una película mientras que el ex jugador de béisbol se quedó en Miami, donde ambos residen. La última vez que les vimos juntos fue en la inauguración de la candidatura del presidente John Biden, en cuyo evento actuó Jennifer. Allí ambos se mostraron muy enamorados.

