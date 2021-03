Patri y Lester responden a las críticas por su peso y desvelan cuánto han engordado tras 'LIDLT'

Ante las críticas por su notable cambio físico, Patri ha querido responder a sus seguidores y zanjar el tema de una vez por todas. Son muchos los que han notado que tanto ella como Lester han cogido algo de peso desde que los viéramos en 'La isla de las tentaciones', por eso ha querido aclarar si realmente han engordado. Ha sido a través de sus 'stories' de Instagram donde ha confesado que "hemos engordado. Lester 16 kg y yo 6 desde que salimos de la isla". Sin embargo, ha dejado claro que "no nos sentimos mal por ello", y es que han recibido algunos comentarios inapropiados sobre su aspecto como "Qué gordos estáis".



Ella ha dejado muy claro que "no considero que estemos gordos y si lo estuviéramos tampoco creo que pasase nada". Eso sí, ha recalcado "lo criticona que es la gente".

Una situación que nos recuerda mucho a lo que vivieron hace unos meses Patricia Steisy y su chico, Pablo. Sin duda, una muestra más de que las redes sociales pueden ser complicadas, a veces, al recibir comentarios duros.

Pese a todo, la pareja sigue fuerte y hace 'oídos sordos' a las críticas que también reciben simplemente por su relación, y es que hay quien todavía no se cree este amor... Solo el tiempo dirá.

