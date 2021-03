¡Arde el pisito de Sol@s! Marta y Tony juegan a la ruleta del placer y calientan el ambiente

Marta Peñate le hace un regalo picante a Tony Spina tras saber que es "bisexual". El italiano, siguiendo una serie de pruebas, ha tenido que "salir del armario" en 'Solos' con su compañera de reality... y ella ha querido tener un detalle con él

La parejita se lo está pasando en grande en el pisito, desde luego Marta Peñate está encantada con su nuevo compañero... Aunque la compañía de Noel Bayarri no estaba mal, la de Lester se le atragantó un poquito, así que tener ahora a Tony Spina de compañero de habitación es todo un lujo para ella. Tanto que se han dejado llevar y sin cortarse un pelo se han puesto a jugar a la 'ruleta del placer': Tenían una mini ruleta, números y dulces (natillas, chocolate, miel, nata, sirope de fresa…). En cada tirada, el azar elegía una parte de su cuerpo (pecho, muslo, ombligo, cuello…), después un número que correspondía a ese dulce que tenían que echarse y su compañero de piso tenía que comérselo. Ya os imagináis cómo se ha animado la cosa.

Tony ha estado a punto de bajarse no solo los pantalones, "se me va la olla", ha dicho entre risas, "Marta he estado a esto de que se me fuera", ha añadido.

Tanto se ha calentado el ambiente que Tony se ha planteado que tendrían que haber jugado un poquito más tarde... Así que no ha dudado en lanzar una sugerente petición a su chica: "Luego nos duchamos juntos".

Ya demostraron en su reencuentro que la complicidad entre ellos es evidente y no se cortaron al decir que tenían muchísimas ganas de comerse... A la vista está.

