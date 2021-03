Todos los galardonados de los premios Grammy

La 63ª gala de los premios Grammy ha dejado varios momentos que pasarán a la historia. Uno de los más comentados fue ver la gran relación que sigue existiendo entre Harry Styles y Taylor Swift. Los cantantes mantuvieron una relación amorosa entre 2012 y 2013. A pesar de los años, sus fans siguen recordando a esta pareja con mucho cariño, y es por eso que ha sorprendido ver lo bien que se siguen llevando con el paso del tiempo. Una gran relación que han evidenciado durante esta gala, donde han vuelto a coincidir y en la que han tenido que competir en varias nominaciones.

Los cantantes han estado nominados en la misma categoría hasta en dos ocasiones. Una de ellas ha sido como Mejor canción pop solista y la otra a Mejor álbum pop. En la primera de ellas fue Harry Styles el que acabó alzándose con la estatuilla por su canción 'Watermelon Sugar'. Un acontecimiento que nos dejó con uno de los momentos más comentados de la gala, y es que Taylor Swift sorprendía con su reacción al ver que su ex ganaba este premio.

TAYLOR SWIFT CLAPPING FOR HARRY STYLES AFTER HE WON HIS FIRST EVER #GRAMMYs AWARD !!! MY HAYLOR HEART JUST SHATTERED ❤️🥲 pic.twitter.com/jBVMAKJFa3 — The Swift Life (@Teaandfacts123) March 15, 2021

La cantante no podía evitar emocionarse al saber que Harry Styles era el ganador. Una felicidad que se pudo evidenciar, a pesar de llevar mascarilla, por sus ojos. Lo cierto es que Taylor Swift terminó emocionándose de la misma forma que lo hubiese hecho si hubiese sido ella la ganadora, y es que parece estar orgullosa de los éxitos de su ex pareja.

Pero este no fue el único momento que protagonizaron los cantantes. Tras la gala, ambos sorprendieron acercándose para hablar durante un largo rato. Un hecho que provocó numerosas especulaciones en redes sociales y es que todos sienten curiosidad por saber qué se dirían.

taylor swift y harry styles en pleno 2021 hablando de lo exitosos que son

pic.twitter.com/HESPpyzLXl — βel ⅛ FOLKLORE AOTY (@swiftespos) March 15, 2021

Lo cierto es que en esta gala Taylor Swift y Harry Styles han demostrado que es posible seguir manteniendo una buena relación con tu ex pareja y que siguen conservando el gran cariño que sentían el uno por el otro.

