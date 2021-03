Estela Grande ha anunciado con todo el dolor de su corazón que tiene que mudarse

La ex gran hermana ha cumplido 27 años y ha recibido un impresionante regalazo

Estela Grande ha tomado una decisión que esperaba no tener que tomar, pero finalmente ha decidido que es lo mejor para ella, y es que ¡se muda! ¡Otra vez! Pues sí, la ex gran hermana VIP ha llegado a un punto en su vida en el que su casa se le ha quedado pequeña, y uno de los grandes motivos por los que ha tomado esta decisión ha sido que a poco que tenga algo por el medio, su salón ya parece "el c*ño de la Bernarda": "Ahora mismo hay tres bolsos en una silla y ya parece que está todo desordenado, y eso me produce mucha ansiedad", ha confesado en su último capítulo para su canal de MTMad mientras enseñaba también su escueta cocina, donde tenía tono amontonado.

La ex de Diego Matamoros adora su pisito de soltera, un apartamento que se compró hace algún tiempo, pero del que no piensa deshacerse. Eso sí, tampoco tiene las cuentas como para comprarse otro, así que debido al cariño y esfuerzo que le ha puesto a ese piso, ella se irá de alquiler a uno más grande y ese lo alquilará para que se vaya pagando solo: "Ya he visto varios pisos que me puedo permitir, pero todavía no sé si irme al centro de Madrid, o a las afueras, como vivía antes, tipo Boadilla, Majadahonda o Pozuelo", ha revelado.

Eso sí, todavía le preocupa que sus padres se enteren de esta decisión, porque seguramente estén ya hartos de mudanzas: "Como escuche esto mi madre, me mata", confesaba entre risas, pero al final será algo que tendrán que aceptar: su piso se le queda pequeño, y cada vez tiene más cosas y menos espacio donde guardarlas. Deseando estamos de ver su nueva casa. ¡Con el buen gusto que tiene seguro que la deja monísima!

