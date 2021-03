Mayka Rivera ya lo avisó hace unos meses: después de hacerse varios retoques (tanto quirúrgicos como de medicina estética), no ha acabado, y es que su cuerpo está en continua evolución. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado ya por aumento de pecho, de labios, se ha puesto bótox en la frente, se ha hecho tratamientos para mejorar la textura y calidad de su cutis... y ahora ha vuelto a pasar por quirófano para arreglarse un pequeño complejo: "No es grave, pero me da miedo", anunciaba en su último capítulo para MTMad.

La murciana ya lo tenía claro desde hace tiempo, y ahora por fin ha dado el paso: "Se trata de una blefaroplastia: cuando tienes exceso de párpado, te hacen un pequeño corte, quitan ese exceso y te lo vuelven a coser", ha explicado.

Mediaset

Mayka, además, ha querido grabar el proceso, y ha mostrado cómo le marcaban el sitio en el que cortar para luego, con unos pequeños puntos, volver a unir la piel, ya sin el exceso que le hacía el ojo algo caído: "Se te va a inflamar, y esto va a ser progresivo en los siguientes días, pero pasada una semana desaparecerá", le explicaba la doctora.

Mediaset

Mediaset

Más contenta que unas castañuelas. Así ha quedado con su último retoque, que ha asegurado que va a ser el último... aunque hace sólo unas semanas se confesaba adicta a la cirugía estética: "Los retoques a mí me enganchan muchísimo porque cada vez que salgo de la clínica me veo mejor y entonces quiero repetir", apuntaba. Veremos qué es lo siguiente con lo que nos sorprende...

