Dice el dicho que 'Dios aprieta, pero no ahoga', aunque hay situaciones en las que la vida te pone contra las cuerdas y no hay escapatoria, como en el caso de la cantante Sarah Harding. La artista inglesa, conocida por haber sido integrante del grupo británico Girls Aloud hasta que este se separó en 2013, confesó hace unos meses que sufría un cáncer de pecho. Se sometió a una mastectomía para asegurarse de limpiar bien la zona, pero tiempo después se le reprodujo en la columna vertebral, y desde el verano pasado se ha estado sometiendo a una dura quimioterapia mientras éste avanzaba, pero que, en su caso, no ha servido: los médicos le han dicho que está en estado terminal.

"No hay nada seguro", ha escrito sobre su lucha en su recientemente publicado nuevo libro, 'Hear me out'. "Estoy agradecida simplemente por levantarme cada día y aprovecharlo lo mejor que puedo, porque ahora sé lo precioso que es", ha afirmado. Sarah, sin embargo, lejos de hundirse, ha contado también que se someterá a nuevos tratamientos. Ahora segura que sólo busca la felicidad, y que en sus últimos momentos sólo querrá estar rodeada de los suyos y hacer una gran fiesta para despedirse de ellos.

Su amiga y compañera, Cheryl Cole, hundida

Su compañera en la banda y amiga Cheryl Cole (ahora Cheryl Tweedy) ha revelado recientemente que aunque intentó ser fuerte por su amiga, en una de sus recientes videollamadas se vino abajo, y acabó siendo Sarah la que la consolaba a ella: "Intenté controlar mis emociones, pero en una reciente videollamada no pude. Me contó muy malas noticias y empecé a llorar", apuntó, justo en mitad de los rumores de una posible vuelta del grupo para 2022. Ahora, después de todo lo vivido, no dudamos que ambas estarán juntas hasta el final. ¡Suerte, Sarah! ¡La lucha sigue!

