La cantante y actriz Naya Rivera, fallecida a los 33 años en julio de 2020, no fue mencionada en el 'in memoriam' de los Grammy

La joven murió ahogada tras volcar su barca en el lago Piru (California)

El feo gesto que ha tenido la organización de los Grammy en esta última edición con la cantante Naya Rivera parecía que iba a quedar un pequeño 'traspiés', pero no. Durante la emisión de la gala, y como cada año, se realiza el denominado 'in memoriam', una sección de la entrega de premios donde se recuerda a todas las personas de la industria que han perdido la vida en el último año. Grandes estrellas como Little Richard, Gerry Marsden, John Prine o Kenny Rogers fueron homenajeados... pero faltó una de las caras más reconocibles: la actriz y cantante de 'Glee', que además tiene en su haber una nominación con el famoso grupo en 2010.

Las redes sociales ardieron en cuanto sus fans se dieron cuenta de que el 'in memoriam' tocaba a su fin y Naya no había aparecido por ningún lado. Hay que recordar, además, que el fallecimiento de la artista fue bastante traumático y llenó titulares durante días, ya que murió ahogada en un lago de Los Angeles cuando acudió a pasar el día junto a su hijo. Aunque la investigación apuntó a que ambos podrían haber decidido nadar en el lago, tampoco se descarta que la barca volcara, y aunque pudo poner a salvo al pequeño (él si llevaba el chaleco salvavidas), ella no fue capaz de volver a subir de nuevo. Su cuerpo fue buscado durante casi una semana, para finalmente ser encontrado en el fondo del lago.

Gtres

Sus fans, al ver este feo detalle, no tardaron en comentarlo en las redes sociales criticándolo, aunque otros, como el cantante y rapero Big Sean, que fuera su pareja entre 2013 y 2014 (presente, además, en la gala junto a su nueva novia, Jhené Aiko), no se dieron ni cuenta, y tampoco han salido al paso para declarar lo que les ha parecido. La organización de los Grammy, por su parte, tampoco ha entrado en el conflicto tras añadirla en el 'in memoriam' en la web oficial.

The Grammys didn’t mention naya on their live air memorial SO here is GRAMMY-nominated Naya Rivera for you all. #GRAMMYs pic.twitter.com/pnwGBrMTq2 — Alejandra ミ☆ (@xlopezcamila) March 15, 2021

since the #GRAMMYs didn’t mention her i’ll do it. rest in peace naya rivera you beautiful angel ❤️we love you and miss you so much 💕💕 pic.twitter.com/ecIZ4Nt8aM — brian (@fvcktitties) March 15, 2021

Since the Grammys failed to include Grammy nominated Naya Rivera in the tribute, please take some time to think about her today. #GRAMMYs pic.twitter.com/aMXVEup06Y — lily (@canyonmoonlwts) March 15, 2021

Algunos fans, incluso, han ido más allá: no es la primera vez que los Grammy tienen un desaire con los componentes de Glee: tras el fallecimiento de Cory Monteith por una sobredosis de heroína y alcohol en 2013, él sí apareció en el 'in memoriam' de la siguiente gala, pero deletrearon mal su apellido y escribieron 'Montieth'. Toda una falta de respeto y de interés que tampoco pasó desapercibida...

