Antonio David Flores y Olga Moreno se enfrentan a uno de los retos más difíciles de su matrimonio. Y es que Rocío Carrasco, la ex del colaborador de 'Sálvame' y madre de sus dos hijos mayores, ha decidido romper su silencio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', una 'docuserie' que emite Telecinco producida por La Fábrica de la Tele. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, te contamos cómo se enfrenta la pareja al testimonio nunca oído de la hija de Rocío Jurado.

La productora de ‘Sálvame’ llevaba un año gestando este bombazo. Rocío Carrasco por fin rompe su silencio y la cadena decidió comenzar la emisión de una serie documental sobre su verdad justo cuando Olga Moreno se prepara para aterrizar en ‘Supervivientes’. La tormenta mediática sin precedentes ya ha comenzado y Antonio David tendrá que gestionarla sin el apoyo incondicional de su mujer camino de Honduras y quien, además tiene pendiente un enfrentamiento ante el juez pendiente con la hija de Rocío Jurado. ¿Podrá soportarlo?

El colaborador de Telecinco se quedó helado cuando su programa le enseñó el trailer del programa, que lleva un título tan dramático como morboso: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y cuya emisión arrancó el domingo 21 de marzo. "No me lo puedo creer, ¿cuánto le han pagado por esto? No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme. Tenía muy claro que este momento iba a llegar antes o después. Se avecina tormenta" , advirtió el malagueño.

Su hija, Rocío Flores, también reaccionó al anuncio con sorpresa e incredulidad. "Ni se me hubiese pasado por la cabeza. Me has pillado descolocadísima" confesó a 'Sálvame' tras la noticia. También Ortega Cano y Gloria Camila han reaccionado a la emisión de la serie de la hija de Rocío Jurado.

Antonio David y Olga tienen ahora un papel muy complicado. El primero deberá lidiar con los ataques y las palabras de su ex, mientras que a la malagueña no le queda otra que mantener la cabeza fría para hacer un buen papel en el reality más duro de la tele. Olga es una pieza fundamental en la familia del ex guardia civil. Se ha convertido en una segunda madre para sus hijos, Rocío y David, a los que apoya incondicionalmente. Ahora no estará para arroparles en esta situación tan delicada ya que viajará a Honduras para participar en 'Supervivientes'.

No se ha desvelado el caché de Rocío, pero seguro que ingresará una fortuna por estas declaraciones explosivas. Dicen que podría tratarse de la entrevista mejor pagada de todos los tiempos. Un dinero que le viene muy bien a la economía de Rocío y su marido, Fidel Albiac, de los que se ha publicado que arrastran deudas desde hace años.

